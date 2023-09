Valiente atleta gana Maratón Tamarindo y rinde homenaje a sus hijos fallecidos en accidente

Cuando solo faltaban 500 metros para llegar a la meta, la atleta Teresita Arguedas Campos aceleró el paso. Al cruzar la línea final de la Maratón Tamarindo, en la distancia de los 42 kilómetros, miles de recuerdos se vinieron a su mente.

Con lágrimas, con una enorme sonrisa y visiblemente emocionada, la corredora miró al cielo y le dedicó el triunfo a quienes ella llama sus ángeles: sus hijos Nathalie y Anthony Salazar Arguedas, quienes fallecieron en un accidente de tránsito hace 15 años cerca de la entrada del puente La Amistad, en la comunidad de Porozal de Cañas, Guanacaste.

Arguedas había jurado no volver a Tamarindo después del fatal accidente en el que perdió a sus hijos, quienes tenían 5 y 3 años en ese entonces, así como a su suegra. Sin embargo, su pasión por el atletismo, el apoyo de su esposo Roy Salazar y el deseo de dedicarle una victoria a sus “angelitos” la llevaron a regresar a competir en su carrera favorita.

“Dios sabe lo que significa para mí esta victoria. Esta es mi carrera preferida, pero me había jurado no volver a Tamarindo. Es muy duro pasar por el lugar donde ocurrió el accidente y revivir esos momentos. Ninguna mujer está preparada para perder a sus hijos de esa forma. Por eso, este triunfo es para mis angelitos en el cielo, que siempre me acompañan”, aseguró Arguedas en una transmisión de Radio Columbia.

Teresita agradeció a su esposo, quien celebraba su cumpleaños este sábado, a su entrenador Mario Rodríguez y a su equipo de atletismo Matoshi, quienes la han apoyado para continuar con su vida a pesar de todas las situaciones que han vivido.

“Todo lo que hemos vivido me ha enseñado a seguir adelante, a vivir el día a día. Mis hijos en el cielo son mis maestros, me enseñaron a ser la mujer que soy. Los extraño mucho, pero ellos siempre están conmigo. Ellos nunca me dejarán caer, no me dejan sufrir. Correr es la oportunidad de recordarlos, hacer lo que me gusta y ganar aquí es para ellos”, reiteró Arguedas.

La oriunda de Heredia triunfó con un tiempo de 3 horas, 38 minutos y 11 segundos, dominando la prueba y corriendo aproximadamente a un ritmo de 3:34 minutos por kilómetro.

Ángelo Olivo repite victoria

En la categoría masculina, el vencedor fue el venezolano Ángelo Olivo, quien en 2017 había conquistado el primer lugar en la competencia.

Para el suramericano, quien logró un tiempo extraoficial de 2 horas, 38 minutos y 11 segundos, también fue un momento muy emotivo, ya que el triunfo se lo dedicó a su hermano David, quien falleció en un accidente automovilístico. Precisamente en 2017, él lo había acompañado en los últimos kilómetros.

“La verdad, le agradezco a Dios y a los organizadores por darme la oportunidad de correr como loco por las calles de Tamarindo y alcanzar el primer lugar. El tiempo no estuvo tan caliente, al menos en el tiempo que estuve en la competencia. Agradezco el apoyo de los aficionados y de mis patrocinadores, quienes me ayudaron a estar aquí”, confesó Olivo a Radio Columbia.

El venezolano, quien está radicado en San Mateo de Alajuela, también quiso dedicarle el triunfo a sus hijos que están en su país y a su familia, así como a los migrantes que buscan una mejor oportunidad de vida fuera de su nación.

“Mi hermano me acompañó la última vez que ganamos aquí, por lo que le dedico esta victoria, porque ya no está con nosotros. También a esos compatriotas que están en tránsito y buscan lo mejor para sus familias. Les deseo lo mejor y que el Señor Jesucristo los lleve con bien y puedan cumplir sus metas”, enfatizó Olivo.

En los 21 km masculino el ganador fue el interminable César Lizano, quien corrió muy fuerte y dejó pocas opciones a sus oponentes.