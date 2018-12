Así lo entiende el mexicano Efrén Santos, quien no tuvo mayores apuros en la jornada de este martes para quedarse con la camiseta amarilla, al ingresar en el lote perseguidor a más de cinco minutos; no obstante, tiene claro que para este miércoles deberá estar adelante, secundado por su equipo Canel’s Specialized para no verse sorprendido.