Un jardinero de San Gerardo de Dota es el nuevo ‘Rey’ del Chirripó

Cortesía Comité Organizador Abraham Serrano no puede contener la emoción al ganar por primera vez la Carrera del Chirripó. Cortesía Comité Organizador

Al ingresar a la meta, Abraham Serrano no pudo ocultar la inmensa alegría que lo embargó al ganar por fin la Carrera a campo traviesa de El Chirripó, uno de sus más grandes anhelos como deportista, por lo que el llanto y las sonrisas se mezclaron en uno de los días más felices de su vida.

En una inusual fecha, pues tradicionalmente la prueba se realiza en febrero, pero se tuvo que cambiar a consecuencia de la pandemia de la covid-19, el jardinero de San Gerardo de Dota quien compitió en el evento por primera vez en 2015, logró adjudicarse la carrera de 34 kilómetros.

Como es usual en sus 33 ediciones, la competencia tiene la salida en la plaza de futbol de San Gerardo de Rivas, de Pérez Zeledón y asciende por trillos estrechos y complicados hasta Base Crestones y posteriormente descienden al punto de partida.

Serrano, quien se involucró en el atletismo como compañero de Juan Ramón Fallas. El Rey del Chirripó, al ganar en ocho ocasiones la dura competencia de montaña, poco a poco se fue ganando un nombre en el atletismo con perseverancia y esfuerzo a pesar de su origen humilde.

¡Eufórica llegada a la meta de Abraham Serrano! Ganador edición 33 de la #CarreraChirripo con tiempo oficial 3:22:42

Serrano, quien inició trabajando como jardinero en San Gerardo de Dota terminó la prueba con un tiempo de 3 horas 22 minutos y 42 segundos (3:22;42), alcanzando su meta de coronar la carrera que lo lleva al punto más alto de Costa Rica.

Abraham fue seguido por Javier Fernández con 3:33:13, quien terminó con su rostro ensangrentado por una fuerte caída, así como de Erick Agüero con 3:33:58, Juan Ramón Fallas con 3:36:44 y Steven Hernández con 3:41:07.

“Me dieron ganas de llorar en media ruta. Fue demasiado. Todos estos años, ir de primero y al final no poder ganar, pero hoy se me dio. Agradecer al Hotel Savegre, quien siempre me ha apoyado, a mí entrenador quien siempre me ha guiado”, comentó Serrano en Radio Sinaí.

“Venía con el miedo de arratonarme, porque había corrido el pasado domingo, pero nos arriesgamos y gracias a Dios se nos dio. Me venía informado con la gente, pero me decían que el segundo lugar venía muy atrás, era nada más mantenerme y no volverme loco”, añadió.

Cortesía Comité Organizador El atleta Javier Fernández, segundo en la carrera del Chirripó, terminó con sangre en su rostro, tras una fuerte caída. Cortesía Comité Organizador

Un tormento

El atleta de 28 años indicó que planificó bien el ascenso junto a Javier Fernández, pues sabía que Juan Ramón Fallas es muy fuerte en el ascenso, por lo que debía tomarle diferencia para que no los alcanzara como ya había ocurrido en anteriores ediciones.

“Todos los años me preparo, este año por las lesiones y lo que ha pasado no pensé que fuera para mí, que no sería mi carrera, pero se me dio. Dios tenía preparado esto para mí y celebrarlo a lo grande. Había planificado bien el ascenso y cuando tenía claro la diferencia con el segundo lugar allí supe que podía manejar la carrera”, explicó Serrano.

“El saber como venía Juan Ramón fue un tormento, porque él arriesga mucho, es muy rápido, pero al darme cuenta que no era el segundo, me sentí más tranquilo, porque la bajada es muy complicada y debía regularme y bajar con seguridad”.

En damas la vencedora fue la salvadoreña Idelma Elizabeth Delgado, quien por tercera ocasión consecutiva salió victoriosa con crono de 4:28:34.

Idelma vive en un pueblo de la comunidad de Santa Ana, en El Salvador, donde se dedica a la agricultura con su familia, y para llevar agua a su casa debe caminar cerca de una hora. Además debe buscar leña en la montaña para cocinar, cuando no compite en los eventos pedestres.

