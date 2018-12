Ya terminando el año para mí es un balance positivo a pesar de que es un año completamente diferente a lo que he estado acostumbrado en Colombia, donde se corre muy seguido, se corre todo el año seguido. Yo pienso que allá no se pasa más de un mes sin correr y esta vez he corrido muy poco, pero las pocas carreras que he hecho con el equipo han sido bastante buenas.