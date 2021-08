Triatlón volvió con duelo entre experiencia y juventud

El triatlón nacional volvió a su normalidad, o al menos se acercó este sábado, con el primer evento realizado en el mar desde el inicio de la pandemia.

Álvaro Campos (al frente) y Rom Akerson hicieron los 20 kilómetros de ciclismo juntos. Foto: Cortesía Coopenae

Entre 2020 y 2021 los atletas ya habían tenido oportunidad de competir, pero solo en duatlones o con las tres disciplinas pero con la natación era en piscina.

Por eso, la primera fecha de la Serie Triatlón Coopenae, en Hacienda Pinilla, Guanacaste, marcó el regreso al deporte en condiciones habituales.

Al mismo tiempo, fue la primera carrera para el experimentado Rom Akerson desde diciembre de 2019.

Su presencia generó un duelo sumamente parejo con el brumoso de 21 años Álvaro Campos, quien finalmente se impuso ante Akerson en la categoría sprint élite.

Campos ingresó a la meta con un tiempo de 57 minutos y 9 segundos, mientras Akerson entró a 38 segundos y David Alvarado fue tercero (58:58).

La competencia se inició a las 6 a. m. y consistió en nadar 750 metros en Playa Mansita, 20 kilómetros de ciclismo y 5 km de atletismo; todo dentro de un circuito en Hacienda Pinilla.

Según informó el equipo de Coopenae en un comunicado de prensa, la carrera estuvo muy cerrada desde el inicio. Álvaro logró salir apenas con apenas cinco segundos de ventaja del mar y pedaleó junto a Rom todo el trayecto en bicicleta. Fue en la carrera a pie donde el cartaginés se fue al frente hasta ingresar a meta.

“Estoy muy contento no solo por mi victoria acá, sino también por recuperar la esencia del triatlón de competir en el mar, algo que nos hacía mucha falta luego de tantos meses en los que se cancelaron eventos o solo había oportunidad de realizar duatlones o triatlones urbanos, sin duda esto nos llena de mucha motivación”, contó Campos.

“A nivel deportivo siento que esto apenas es una pequeñita muestra de lo que tengo, siento que todavía estoy lejos de donde podría llegar. Lo único que me dice este evento es que lo que estoy haciendo está bien, pero hay que seguir porque falta camino”, agregó.

Rom, de 37 años, destacó la importancia de competir contra Campos o Alvarado, quienes son seleccionados nacionales y necesitan roce.

“Contento con mi carrera, vengo a dar lo mejor de mí y presionar a los chicos de selección, que siempre van a ser parte de mi equipo, que somos ticos. Los he visto crecer y me llena de orgullo verlos correr, ser competitivos, de no regalarme un metro”, mencionó Rom.

En la élite femenina la atleta de Coopenae, Raquel Solís, culminó con un tiempo 1:05:41.

“Considero que pude hacer una buena competencia, me sentí muy fuerte desde la natación. Muy contenta de volver a competir, para nosotros es muy necesario tener este tipo de eventos por el proceso que estamos llevando con la Selección Nacional”, dijo la alajuelense.

Este domingo a las 6 a.m. será el turno de la distancia 111, la cual consta de 1.000 metros de natación, 100 kilómetros de ciclismo y 10 km de carrera.