Triatleta tica derriba barreras y está entre las mejores 100 del mundo

Por primera vez en su carrera, la triatleta costarricense Raquel Solís se ubica en el top 100 del World Triathlon Ranking, el clasificatorio más importante del orbe y de donde salen los boletos a los Juegos Olímpicos.

De acuerdo al ranking más reciente, la tica es 97 del planeta y número 20 del continente, luego de competir el domingo en la Copa Continental en Santa Marta, Colombia. En esa carrera Solís se ubicó en el sétimo puesto, lo que le permitió sumar valiosos puntos.

Uno de los aspectos que resaltó de la competencia fue haberse sentido fuerte durante el ciclismo, pese a que es una de las pruebas que más la han retado últimamente.

“Me pude mover muy bien en el grupo, estaba muy contenta por esa parte. Creo que está bastante bien y me pone contenta, porque siento que estoy ahí con varias chicas y con las que me estoy peleando la plaza continental (para los Olímpicos)”, comentó en declaraciones a la Federación Unida de Triatlón (Feutri).

Raquel Solís tiene una meta muy clara de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Fotografía: Cortesía Feutri (archivo).

La oriunda de Poás subió 11 posiciones en la clasificación y tiene un total de 1.089 puntos. Esa es una gran noticia, no solo porque por primera vez consigue estar entre las 100 atletas más importantes, sino también por sus aspiraciones hacia París 2024.

“Lo principal es ver que me estoy moviendo en el ranking, estoy haciendo puntos en la competencia y me estoy ubicando bien, entonces eso se está viendo reflejado. Cada vez me he venido posicionando mejor, eso es lo más importante, ver que vamos por buen camino”, comentó la joven de 24 años.

Además, agregó: “Aún para entrar por ranking es bastante difícil, apunto más a buscar la plaza de nueva bandera, que son los países que no entran por ranking y están peleando una plaza a nivel continental; esa sería mi posibilidad”.

El sistema del que habla Solís, llamado New Flag (nueva bandera), da cinco cupos, uno por continente, por lo que la nacional debe ser la primera de América entre aquellas atletas que no logran el boleto mediante ranking olímpico.

De momento la nacional es la que tiene esta plaza, aunque no es segura y tiene que pelear para sostenerse, ya que hay varias competidoras que están igual y hacen el mismo proceso.

“En estos resultados se ve que estoy adelante de la mayoría y muy pareja con otras. Es emocionante”, añadió.

Raquel fue la primera mujer costarricense en clasificarse a un mundial junior por clasificación, una historia que podría cumplir en los Juegos Olímpicos, porque la única tica en las justas ha sido Karina Fernández por invitación.