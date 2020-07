“Fue una etapa muy rápida, Colombia y Chile manejaron la carrera para eliminar rivales y el entrenador Yurandir Leandro me pidió no perder rueda con el grupo principal. Ante la imposibilidad de entrenar al aire libre por la covid-19, está es una buena opción, no solo para tratar de mejorar, sino también para buscar resultados los más cercano a la realidad para cada uno, sin exponerse a los peligros de la carretera y obligados por las restricciones de confinamiento”, comentó Chacón.