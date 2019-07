“Ha sido muy retador, la verdad hasta me dí un poco más de un año sabático porque pensé que no podía combinar el entreno con el estudio, pero me dí cuenta que es nada más ponerle ganas. (...) Lo más difícil es encontrar el tiempo, a veces no duermo bien o me estreso de más, pero con constancia y orden todo se puede”, explicó Franceschi de 21 años.