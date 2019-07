“Estaba muy motivado para hacer una gran etapa, el recorrido me iba bien”, declaró Alaphilippe, muy emocionado. “Tuve cuidado de no verme involucrado en ninguna caída. Sentí que no iba demasiado mal de piernas, en la última subida difícil. Pero no pensaba quedarme solo tan lejos de meta. Cuando vi que tenía 30 segundos, lo di todo”, explicó el vencedor del día.