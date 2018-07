“Difícilmente puedo estar satisfecho. Nuestra idea al inicio de este Tour pasaba por resultados más importantes que los conseguidos. Pero no tengo ninguna duda de que la actitud del equipo durante las tres semanas ha sido irreprochable. En el deporte y en 21 días, hay otros factores externos -salud, suerte- que simplifican demasiado un balance y no es bueno utilizar como excusa, pero que están ahí: son aspectos puntuales que nos han apartado de lograr nuestros grandes objetivos. Nos hemos tenido que conformar con méritos también importantes, pero que no son los únicos que habríamos merecido si realmente las cosas nos hubiesen ido bien”, expresó el director de Movistar Team, Eusebio Unzué.