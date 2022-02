Ganador de un récord de siete Super Bowls, Brady afirmó que abandona el deporte después de decidir que ya no podía asumir el “compromiso competitivo” para continuar. “Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta total: si no hay un compromiso competitivo del 100%, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego”, escribió Brady.