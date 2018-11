“El llegar a un suramericano fue una experiencia increíble. Fue explorar todo un mundo que no sabía que existía. Me quedó ese deseo de superarme, de crecer más en este deporte y hacer un mejor papel. Me queda claro que tenemos talento, pero debemos trabajo mucho para mejorar y esperamos tener el apoyo porque estoy seguro que muchos ticos no sabían que este deporte se practicaba en el país”, agregó Vargas.