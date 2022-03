Tico Ian Woodbridge se rozará con los mejores en cita mundial de ciclismo de descenso en Estados Unidos

Ian Woodbridge Aubert tiene mucho talento para la práctica del Downhill y este fin de semana competirá en Estados Unidos. (Cortesía)

Ian Woodbridge Aubert es costarricense, tiene 16 años y está catalogado como una gran promesa del Downhill nacional (ciclismo de descenso). Él forma parte del equipo Specialized Sram Gravity.

Sus últimos días han sido tan intensos como buenos y el joven piloto está listo para emprender una aventura de alto nivel este fin de semana, cuando actúe en la primera fecha de la Pro Gravity Tour, denominada Windrock Tennessee National, en el Windrock Park en Knoxville, en Tennessee, Estados Unidos.

Esta prueba se traduce en un reconocido evento mundial de ciclismo de descenso de Clase 1, avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y forma parte del USA Cycling Downhill Series.

La Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) describe que el joven atleta nacional destacó en el Campeonato Panamericano de Downhill, celebrado hace unos días en territorio nacional y que él se ubicó en la P5 como mejor costarricense clasificado de la categoría Junior, con un tiempo de 3:07.223.

Ese resultado en el Panamericano se convierte en una clara señal de que va por buen camino y la meta para esta actuación en Estados Unidos es seguir creciendo.

Woodbridge Aubert participó el año anterior en ese mismo evento, aunque lo hizo en la categoría 1 hasta 16 años. Esa vez obtuvo un tiempo de 3:04.700 y se dejó la P19. No obstante, la batalla este año será mucho más fuerte, puesto que su competencia será en la categoría UCI Junior (17 y 18 años), que reúne a los mejores atletas juveniles de Estados Unidos y Canadá.

“Vamos muy motivados con los resultados alcanzados hasta la fecha, especialmente con el resultado del Panamericano de Downhill y esperamos hacer una bajada limpia en Tennessee, para alcanzar una buena posición. Sabemos que ahí estarán los mejores de Estados Unidos y Canadá, es casi una mini copa del mundo y vamos a poner el mejor esfuerzo de nuestra parte para tener una buena concentración y alcanzar un buen resultado para nuestro país”, subrayó Woodbridge Aubert.

El joven piloto comentó que esta carrera que esta carrera en la que actuará es de altísimo nivel.

“Me me va a ayudar muchísimo a foguearme con pilotos de diferentes países, principalmente gringos. Esto me ayuda mucho a seguir sumando experiencia para lo que viene y a madurar como corredor”, destacó.

Ian Woodbridge Aubert contó a ‘La Nación’ que su historia con el Downhill comenzó hace aproximadamente seis años.

“Siempre me han encantado los deportes de todo tipo, especialmente los que me generan mucha adrenalina. En ese momento fui a ver una carrera de mi tío que estaba corriendo y desde ahí me encantó. Empecé a meterme poco a poco y practicarlo cada vez más. Después de un par de años me desvié y empecé a practicar mucho fútbol”.

Empero, la pelota quedó de lado con la pandemia y ahí fue donde retomó su conexión directa con el Downhill.

“Desde ahí todo ha sido increíble conforme a resultados y experiencias. El año pasado fue un muy bueno. Logré quedar en el podio varias veces y me llevé el título de campeón nacional pre juvenil. Este año subí de categoría por edad y ya corrí mis primeras dos carreras el CR Open y el Campeonato Panamericano, esto ya en categoría juvenil, en la cual quedé sexto y quinto, en dos carreras de altísimo nivel, con corredores de todas partes de América”, detalló.

La promesa tica asegura que estos pasados eventos le ayudaron a subir su confianza y a entrar en ritmo de carrera para este desafío en Estados Unidos.

“Vamos a darlo todo e intentar absorber el máximo conocimiento posible. Tengo que dar gracias a las personas que me han apoyado desde el inicio para poder crecer en esta comunidad y este deporte tan complicado. Definitivamente a mi papá (Patrick Woodbridge), que siempre ha estado ahí apoyándome y ayudándome con lo que sea posible”, citó.

Y agregó: “La marca Specialized y don Carlos Campos que siempre me ha dado demasiado soporte con todo el tema de la bicicleta y a los profesores o mentores que he tenido a lo largo de los años: Roberto “Teto” Castillo, Ronny Porras, Conrad Haehner, Pablo Aguilar y José Villalobos, que me han dado consejos vitales para seguir por buen camino”.