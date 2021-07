Tico de 80 años es el formador de boxeadores en Puntarenas

Pedro Jácamo disfruta al máximo enseñar a jóvenes promesas del boxeo. (Cortesía DT Comunicación)

No tiene la fuerza para guantear, pero sí la experiencia y sabiduría para guiar a sus boxeadores desde la esquina. El porteño Pedro Jácamo ha cosechado esas características en sus 80 años de edad y los 50 que lleva dirigiendo en este deporte.

Más de la mitad de su vida ha estado cerca del ring, disfrutando de una pasión de la que no tiene el deseo de alejarse.

Su edad no es obstáculo para mantenerse activo y su salud brilla cada vez que le señala a los pugilistas del Comité Cantonal de Deportes de Puntarenas lo que deben hacer y lo que no.

Él es uno de los entrenadores activos más longevos del país y asegura que por nada del mundo deja guardados los guantes.

Con el ánimo a tope y con la adrenalina al 100%, Jácamo asiste a los torneos de la Asociación Costarricense de Boxeo, campeonatos nacionales y Juegos Nacionales.

"El boxeo me da vida, me siento bien, le agradezco tanto a Dios por haberme permitido elegir este deporte que tanto amo y si no me voy es porque quizás no he encontrado a esa persona para heredarle todo, me dolería ver caer lo que se está haciendo en una provincia como Puntarenas, donde buscamos seguir sacando boxeadores. Por mí han pasado muchos boxeadores y hasta llegan hijos de ellos para que les enseñe", apuntó Jácamo mediante la agencia DT Comunicación.

Su andanza por esta disciplina se inició cuando tenía 19 años, gracias a que un amigo lo llevó a una práctica luego de darse cuenta que lo suyo no era el fútbol.

"Era muy malito, solo en banca, así que un amigo me llevó a boxear a Golfito y fui entrenado por Mario Palavicini", recuerda.

Ahí hizo varios combates, después regresó a Puntarenas y le pidieron que peleara en el Lito Pérez, pero su retiro fue prematuro al ver que no había cultura para boxear.

"Apenas tenía 25 años (cuando se retiró). Ya para los 30 me llamaron porque empezaron a salir unos muchachos para boxear y desde ese momento dirigí", revivió Jácamo, quien no olvida lo duro que eran esos tiempos para mantener viva la disciplina en el Puerto.

"Gracias a mi oficio de sastre logré costearme los cursos y las salidas a la capital. Yo me hacía las suizas y hacía rifas para poder comprarme los zapatos. Ahora yo le digo a los muchachos que aprovechen porque tienen implementos, buseta y uniformes", acotó.

Le gustan los boxeadores técnicos. Jácamo es un formador, de esos que disfrutan enseñar a sus pupilos e ir midiendo sus aptitudes.

"Uno va viendo cómo pegan y los va encaminando. A mí me gustan los boxeadores que son técnicos, yo les digo siempre que se muevan, que luzcan bien, para nada me gustan los macheteros y menos los que se quedan parados. Sufro mucho en las peleas cuando veo que no están haciendo bien las cosas, es una adrenalina indescriptible", sentenció.

Pero no todo son golpes para don Pedro, pues reconoce que hay una prioridad: el estudio.

"Es lo primero que les digo a ellos, que por favor estudien, el boxeo es pasajero, acá para vivir se necesita estudiar y tener una profesión porque la vida está muy dura", finalizó.

Centroamericano en la mira

Este sábado, a las 2 p. m., se realizará el selectivo de boxeo élite en el gimnasio Jesús Tuzo Portuguez, en La Sabana, San José. Este es un torneo de fogueo para los boxeadores élite en masculino y femenino.

Su nombre obedece a que, generalmente, de ahí salen los seleccionados para diferentes campeonatos internacionales.

En esta ocasión, el selectivo se realizará con miras Campeonato Centroamericano de boxeo, el cual se dipustará en Costa Rica entre el24 y 28 de noviembre, en sede por definir.

Para el sábado fueron convocados figuras como David Medallita Jiménez, Jason Ramírez, Eduardo Sánchez, entre otros, que estuvieron en el pasado ciclo olímpico.

La intención de la Asociación Costarricense de Boxeo es darles fogueo local y medir su rendimiento para defender el título, que está en manos de los ticos.