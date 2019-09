“El gran soporte en mi vida es mi madre (Isabel Abarca), quien me cuida a mi hijo cuando voy a entrenar. No es una rutina fácil, es muy cansado, pero siempre me gustó el deporte y tras ganar la medalla en el Panamericano, me sentí muy contenta y motivada para seguir adelante pese a las limitaciones y sacrificios que debemos tener para continuar compitiendo”, explicó Briceño.