Tica de 14 años atrapa mirada del béisbol de Estados Unidos pero necesita patrocinios

Hablar de béisbol femenino es abrir una puerta poco explorada en Costa Rica, donde hasta este año se están dando pasos para crear la primera liga nacional.

Francella Verdura estuvo recientemente en suelo norteamericano, jugando con el DC Girls Baseball.

Pero eso no impide que existan mujeres apasionadas por este deporte. Una de ellas es Francella Verdura, de 14 años.

La joven incluso está viviendo un sueño, porque logró llamar la atención de un equipo estadounidense llamado DC Girls Baseball.

Su papá, Francisco Verdura, cubano de nacimiento y residente en Costa Rica desde hace 16 años, le inculcó el amor por la disciplina y fue quien envió videos del juego de su hija a clubes del país norteamericano.

La invitaron a participar en un primer torneo, en julio anterior, y su talento dejó grata impresión en esta organización de Washigton.

“La directora general le dijo que ahora pertenece a la familia de DC Girls y que venían más torneos”, comentó la mamá de Francella, Lilibeth Gutiérrez.

Ese primer viaje corrió por cuenta de sus progenitores y todo indica que el segundo también será así. Sin embargo, hay invitaciones para dos torneos más y la parte económica empieza a pesar, pues el equipo no asume ningún gasto.

El primer certamen, “The Maria Pepe Series”, será en Nueva Jersey del 3 al 6 de setiembre; el segundo, “The DMV Series”, en Maryland en octubre y “Leigthon Accardo Series”, en Arizona, en diciembre.

“Nosotros tuvimos que comprar los tiquetes porque ya está muy cerca la fecha, pero hasta ahora no tenemos ninguna colaboración. Lo primero que hicimos fue buscar a la Federación de Béisbol y nos dijeron que nos ayudan haciendo publicaciones. Eso acaba de pasar, entonces hay que esperar, tal vez”, dijo Gutiérrez.

Más adelante, su intención es pedir también el aporte del equipo, aunque reconoce que por ahora prefiere ir paso a paso.

Por ahora Francella viaja para entrenar y jugar, en periodos de tres o cuatro días máximo, pero desde DC Girls Baseball también ve posible hallar una beca deportiva para que termine el colegio en Estados Unidos y después comience la universidad.

Aunque su progenitora reconoce que veía a su hija terminando el colegio en Costa Rica, también se muestra agradecida por la oportunidad de que abra paso para ella y el béisbol femenino fuera del país.

DC Girls Baseball se describe como “el único programa de béisbol para niñas en la región, atrae a niñas de 18 años o menos de todo el distrito (de Columbia), Maryland y Virginia, brindándoles la oportunidad de jugar béisbol al más alto nivel”.

Además, se explica que sus equipos compiten a nivel local y regional en torneos mixtos y femeninos. “Practicamos semanalmente con entrenadoras profesionales de la Conferencia del Este de Béisbol Femenino”.

“Estos torneos ayudan a que ella se muestre dentro de una organización de béisbol femenino de Estados Unidos, que es reconocida por MLB, de hecho se están haciendo cada año los scout de muchachas entre 13 y 16 años por parte de MLB porque se espera puedan en el futuro cercano tener una liga femenina profesional”, comentó el papá de la pelotera tica, Francisco Verdura.

Francella, por su parte, no oculta la felicidad al saber que la organización en Estados Unidos quiere verla integrada en los torneos.

“Primero muy contenta de que se están abriendo puertas fuera del país, la verdad que cuando estuve por allá aprendí muchas cosas, he ido adquiriendo experiencia y que también he estado transmitiendo en el proceso femenino acá en Costa Rica. El que más mujeres jueguen béisbol me ilusiona y más aún que en Estados Unidos se fijen en uno y abrir camino para otras peloteras más adelante”.

Empresas o personas interesadas en patrocinar a Francella pueden contactar a Lilibeth Gutiérrez al teléfono 7013-5098.