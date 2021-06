“En algunos momentos tuve poco apoyo, cuando no me iba bien en una carrera me dejaron de apoyar, mucha gente dejó de creer en mí, pensaron que no podía. Pero con mi clasificación no le estoy demostrando a la gente que no creía que yo podía, sino le demostré a todos aquellos que me apoyaron, a mis amigos, a mí familia y a mi patrocinador Coopenae, que sí podía. Gracias a todos aquellos que estuvieron conmigo”, añadió Drummond.