Tennis Club-Belén y Santa Bárbara con paso perfecto

El equipo de Goicoechea no pudo contener el embate de Santa Bárbara el pasado viernes y perdió el invicto en su propia cancha. | ARCHIVO (MEYLIN AGUILERA )

Con marcha perfecta en seis fechas, Tennis Club-Belén y Santa Bárbara Bridgestone dominan el voleibol de sala masculino y femenino respectivamente.

El viernes fue una jornada que enfrentó a los cuatro invictos del certamen. En masculino, el actual campeón Atenas cayó derrotado 3-0 ante el líder Tennis Club-Belén, en lo que fue el partido de la fecha.

Tennis Club venció con parciales de 25-15, 25-22 y 25-17 a los actuales campeones y ratifican su buen momento, pues en lo que va del torneo solamente han perdido un set de 16 disputados.

El líder recibirá hoy a las 8 p. m. al equipo de San Luis Grecia, sexteto que no tuvo acción el viernes anterior, debido a que el cuadro de Santa Ana no pudo completar el equipo para presentarse porque dos jugadores estaban lesionados y algunos no acudieron al compromiso por motivos laborales.

Por su parte, en juego bastante disputado que se tuvo que decidir en cinco sets, UNED derrotó 3-2 a la UCR, logrando así su primera victoria del presente torneo.

La sétima fecha en la rama masculina la completa el juego entre San José Bio Gel y Grecia, este jueves a partir de las 8 p. m. en el gimnasio de Plaza Víquez.

Reinas. Por su parte, en la rama femenina, el sexteto de Santa Bárbara dejó claro porqué son las reinas del voleibol de sala en este país, pues lograron sortear una dura prueba ante Goicoechea.

A las hexacampeonas poco les importó la buena campaña de las josefinas, pues se dejaron rápidamente los dos primeros sets con parciales de 25-21 y 25-22.

Para el tercer set el cuadro local reaccionó y acortó distancia al dejar la pizarra a su favor 25-23, pero en el cuarto Santa Bárbara Bridgestone volvió a triunfar 25-17, para mantener su invicto en el torneo tras cinco encuentros realizados.

En otros resultados de la fecha, Atenas derrotó 3-1 a Tennis Club Belén y le sigue de cerca los pasos a Santa Bárbara, mientras que UNED derrotó a la UCR 3-0.

Para el sexteto de la UNED significó su primera victoria.

Hoy seguirán las acciones, con el partido entre Tennis Club-Goicoechea en el gimnasio del Club.

El jueves jugarán San José Bio Gel en Plaza Víquez y el viernes Santa Bárbara ante la UCR.