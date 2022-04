Técnico de Futbol Playa sufre infarto y cuatro días después dirige a su equipo

Ni siquiera un infarto frenó la gran pasión de Pedro Castillo, entrenador del equipo de Nosara de la Liga de Fútbol Playa (Lifupla), quien ni con esa afectación que puso en riesgo su salud dejó de lado lo que más ama y a su club.

Pedro Castillo es el entrenador del equipo de Nosara, de la Liga de Fútbol Playa (Lifupla). (Lifupla)

Castillo sufrió un infarto el pasado sábado 12 de marzo, estuvo internado en el hospital tres días y el 16 de marzo sorprendió a propios y extraños al sentarse en el banquillo para la primera victoria de Nosara en el certamen.

El estratega es un fanático del deporte de la arena, pero sus múltiples esfuerzos por promover varias disciplinas en todo el distrito del cantón de Nicoya lo llevaron a tener mucho estrés y todo esto le pasó factura en su salud.

“Tanta presión y tanta cosa que he pasado hizo que me diera un infarto un sábado al mediodía. Estuve fatal, casi me muero. Gracias a Dios no pasó, me dio fuerzas y regresé el miércoles a dirigir al equipo. Mucho estrés, eso fue lo que me pasó”, comentó Castillo en declaraciones facilitadas por Prensa de Lifupla.

Pedro no solamente trabaja el fútbol playa en Nosara, sino que también está al frente del plantel de fútbol 11, voleibol, patinaje artístico, fútbol sala y baloncesto.

“Lo que me impulsa a mi es ayudar, por ser una zona turística abunda mucho lo que es droga, alcoholismo y prostitución. Darles esto a los muchachos es una alegría. Se abrieron los proyectos de patinaje artístico, voleibol de sala y playa. Estamos esperando la respuesta de fútbol sala y baloncesto”, comentó.

Este chofer de maquinaria pesada trabaja en una empresa dueña de tractores durante el día y en las noches se pone los pantalones cortos para dirigir los equipos de la zona. Los sábados entrena a niños de entre los tres y 10 años; mientras que los domingos viaja por el país para llevar a los torneos nacionales a sus dirigidos.

Bajar revoluciones

Castillo reconoce que la situación no es sencilla, ya que en zonas como Nosara cuesta tener apoyo de la empresa privada o colaboraciones que los impulsen. Todo esto lo ha llevado a hacer un sobre esfuerzo y no ha sido fácil para él, al punto que su vida estuvo en riesgo al tener un infarto.

Pedro Castillo, entrenador del equipo de Nosara de la Liga de Fútbol Playa (Lifupla), es un apasionado del deporte y hace todo lo que está a su alcance para ayudar a su comunidad. (Lifupla)

“Los 45 años ya pegan duro, me asusté bastante y uno nunca se imagina que le va a dar esto. Yo hago mucho deporte, estoy un poco gordito, pero yo corro con los muchachos y hago el trabajo físico. En cualquier momento se me mete el agua y juego”, confesó entre risas

La recomendación de los doctores fue muy clara y sus familiares le han pedido que siga amando el deporte, pero que maneje las situaciones con más calma.

“Tengo que estar más tranquilo, tengo que ver esto como un deporte, vivirlo y gozarlo sin estresarme tanto. Si ganamos bueno y si perdemos, bueno, esto es así”, confesó.

El equipo de Nosara es uno de los dos debutantes del torneo nacional de fútbol playa del país, junto al equipo de Mixta del Caribe.

Luego de tres jornadas, los guanacastecos tienen cuatro puntos, ya que obtuvieron una victoria, una derrota y un triunfo en penales que otorga un punto. Se ubican en la octava posición del certamen que es comandado por el equipo de Yunis Limón, con nueve unidades.

La jornada cuatro del campeonato nacional de fútbol playa tendrá cuatro partidos en el Complejo Recreativo Narime de Orotina, el próximo sábado 9 de abril, y dos duelos en el Proyecto Goal, el martes 19 de abril.

Sábado 9 de abril:

Valencia Beach Soccer – American Data Goicoechea, 4 p. m.

Dimas Escazú – Coopecaja PFC, 5:30 p. m.

Escazú Fútbol Playa – Yunis Limón, 7 p. m.

Mixta del Caribe – MP Matapalo, 8:30 p. m.

Martes 19 de abril: