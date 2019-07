“Sabemos que el Panamericano es un nivel muy alto. Es por eso que entrenamos muy fuerte. La verdad me siento mu contenta por está oportunidad que me está dando la Federación. En lo personal, pese a mi juventud, me veo compitiendo muy fuerte en los Panamericanos y peleando una medalla. Quiero seguir creciendo en está disciplina y cuando entreno escucho los consejos de Katherine Alvarado, que me ayudan mucho a seguir mejorando y adquiriendo experiencia para el futuro”, afirmó Lee Lindo.