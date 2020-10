“Donde estoy viviendo hay un parque para patinar muy cerca, entonces he estado patinando y con ejercicios en casa. Tengo un entrenador físico, cuyo programa se llama Fitnessvida. Él me ayuda mucho desde Costa Rica con toda la parte técnica. He estado entrenando con él por un año y me emociona mucho tener mi propio entrenador para mantenerme en forma”, añadió Summers.