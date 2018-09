“En mi casa hablamos español y yo me siento costarricense. Es una gran emoción poder representar a Costa Rica, me encanta esta oportunidad y poder buscar un lugar para los Panamericanos de Lima. Vamos a surfear en una ola izquierda, lo cual me puede beneficiar. Este es un gran equipo y esperamos darlo todo por el país y hacer un buen campeonato”, admitió Woodland.