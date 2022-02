Super Bowl: Antes de apostar con sus amigos, mejor lea esto

Si usted es de los que piensa en el Super Bowl más por los anuncios que por el propio partido, pero quiere dar un paso adelante y tener una visión clara de lo que verá, con gusto le vamos a dar una mano con lo que sí o sí necesita conocer para esta edición XLI. No vamos a entrar en detalles de cuáles son las reglas o cómo se practica; partamos de que usted tiene una noción el abc y pasemos a los protagonistas.

Ahora sí, le vamos a ayudar. En realidad, los expertos de ESPN le van a ayudar a comprender lo que pasará entre Los Angeles Rams y los Cincinnati Bengals, a partir de las 4 p. m. de este domingo, y así ya no solo disfrutará del entretiempo.

Para empezar con algo elemental, hay que tener presente que el choque se jugará, por elección de la liga y desde mucho tiempo antes del inicio de la campaña, en el Sofi Stadium de Los Ángeles, un inmueble de otro planeta, que costó $5.000 millones. Además, puede afirmar ante cualquiera que los super favoritos son los Rams y todas sus experimentadas estrellas, mientras que los Bengals son la gran sorpresa y más allá de que están cargados de talento joven, ni ellos mismos se veían en estas instancias a inicios de temporada.

Antes de que lo digan los analistas que compartieron con La Nación, es fácil responder esta pregunta: ¿quiénes son las principales estrellas a seguir?

Por los Rams, el mariscal Matthew Stafford (34 años) y los receptores Cooper Kupp (28, ofensivo del año) y Odell Beckham Jr (29), al igual que el defensivo Aaron Donald (30). Mientras que en los Bengals el quarterback Joe Burrow (25 años), el corredor Joe Mixon (25), el receptor Ja’Marr Chase (21, novato ofensivo) y el defensivo Trey Hendrickson (27).

Ahora sí, que sean Ciro Procuna, John Sutcliffe, Eduardo Varela y Pablo Viruega quiénes nos introduzcan en toda la parte técnica. Al final, son ellos quienes semana a semana transmiten los juegos y se les puede considerar analistas calificados. Los cuatro anticipan que ganarán los angelinos y si usted es de los que gustan de apostar, este equipo está 4,5 puntos adelante en Las Vegas.

No se preocupen que esto tampoco será una guía técnica con cientos de datos y detalles muy especializados. Lo primero que estos expertos nos aclaran es por qué los Rams son tan superiores en la previa.

So-Fi Stadium se ubica en Inglewood, California, y será la casa del Super Bowl LVI entre Los Angeles Rams y los Cincinatti Bengals. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

“El partido se va a definir a favor de los Rams porque tienen más talento de los dos lados del balón. Su entrenador en jefe Sean McVay es atrevido, apostó a ganarlo todo desde la temporada pasada haciendo cambios fundamentales al ir por Jalen Ramsey, por Odel Beckam, por Von Miller y por el mariscal Matthew Stafford. Tienen una ofensiva profunda, un receptor de lujo como Cooper Kupp y la defensiva también cuenta con estrellas como Aaron Donald. Están en casa y no tienen miedo al entregar el balón, porque son una ofensiva muy vertical”, explicó Sutcliffe.

Varela agregó: “La defensiva de los Rams ha sido de muy buena a la mejor en los playoffs, al punto que en la campaña regular permitían 103 yardas (sexta mejor) y en esta postemporada han permitido solo 54 yardas, para ser la número uno”.

Otro aspecto importante a saber es: ¿a quién le puede pesar más la presión, al mariscal novato de segundo año Joe Burrow (Cincinnati) o al experimentado Matthew Stafford (Los Angeles)?

“La presión no la tiene Burrow, debe estar con Stafford, quien era el único mariscal con más de 50.000 yardas que no había llegado a un evento de esta importancia; es más, no había ganado en postemporada hasta este año. Reitero, la presión está del lado de Stafford, porque tiene 13 años en la liga, mientras que Burrow apenas está en su segundo año de profesional”, detalló Varela.

“La presión es para Stafford. Cincinnati tiene un gran futuro por delante, incluso, Burrow aún tiene el contrato de novato y esto les da mucho margen con el tope salarial para seguir construyendo para las próximas campañas, pero del lado de los Rams jugaron agresivos y algunas de sus piezas importantes serán agentes libres al terminar el Super Bowl, así que para los Rams es ya y los Bengals van a tener todavía para ser muy competitivos”, explicó Procuna.

Con los Bengals tan desfavorecidos en la previa, se podría pensar que no tienen nada que hacer más que disfrutar de la experiencia y pensar que sería mejor intentarlo en otro momento.

No obstante, ¿hay alguna manera de que Cincinnati realmente logre competir y así ver un partido cerrado?

“Hay algo interesante con la línea ofensiva de los Bengals y es que tuvieron un corredor con más de mil yardas (Joe Mixon), así que pueden correr el balón. También son buenos para bloquear, pero se les dificulta darle protección al mariscal. Por ahí puede pasar la clave del partido, porque si la defensiva de los Rams obliga a lanzar a Cincinnati, ahí estaría el punto más débil de los Bengals que es su línea ofensiva. Sabemos los hombres que tienen los Rams, con Von Miller, Aaron Donald, Leonard Floy y los demás que pueden poner presión y que se combinan con el perímetro”, comentó Viruega.

Finalmente y solo por si hay alguna duda: ¿sería desastroso para los Rams no ganar?

“Si los Rams no ganan es catastrófico, necesitan ganar sí o sí para competir en el mercado de Los Ángeles con los Lakers y Los Dodgers y es que apostaron con todo con sus contrataciones, dieron el tope salarial que pone la liga, así que esto es ahora o nunca y si no todo lo que se intentó se hizo muy bien, pero no dio resultados”, concluyó Sutcliffe.

“No ganar para los Rams sería un tremendo fracaso. Sin bajarle el piso a los Bengals, también se mediría contra quién perdió el equipo de Los Angeles, porque Cincinnati no estaba pronosticado para que llegara tan largo. Los Bengals ya cumplieron y dieron mucho más de lo que se imaginaban hasta en la organización”, cerró Viruega.