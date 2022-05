Sueño de gimnastas ticas al borde de la desilusión por falta de recursos para viajar a Brasil

María Paula Acuña es una gimnasta de mucha proyección. Si logra reunir el dinero que necesita, podrá ir al Campeonato Panamericano en Brasil. (Cortesía)

María Paula Acuña practica gimnasia rítmica desde que tenía dos años y medio. Hoy, a sus 14 años, esta integrante del equipo de Heredia está muy cerca de ser una de las representantes de Costa Rica en el Campeonato Panamericano que se efectuará en Río de Janeiro, aunque existe un pero...

Ella podría estar lejos de ese sueño, si no consigue reunir el dinero que necesita para poder ir al evento. Y esa es la realidad de quienes conforman toda la delegación tica que debería acudir a la cita.

¿Qué es lo que pasa? Ana Laura Cortés, la mamá de María Paula, contó que el gran problema es que no se tiene el dinero suficiente.

La Federación tiene un presupuesto limitado y no alcanza, mucho menos cuando serán los campeonatos Senior y juvenil prácticamente al mismo tiempo.

“El dinero es muy poco para toda la delegación que es gigante porque son todos los artísticos en masculino y femenino y las de rítmica que son diez, más los jueces, porque si no se llevan jueces le ponen una multa al país. Hay que llevar jueces y entrenadores”, relató Ana Laura Cortés.

Detalló que las exponentes Senior tienen que poner parte del dinero, no todo, pero que de igual manera andan buscando recursos para lo que será el arranque del ciclo olímpico.

“La prioridad de la Federación son las Senior e igualmente tienen que poner algo de dinero, pero las juveniles, las que vayan tienen que costearse todo porque no alcanza para darles a las juveniles. Mi hija es juvenil y le falta un chequeo para decir cuáles son las clasificadas que será dentro de semana y media. Si mi hija clasifica, que es probable porque es la segunda en los chequeos, tengo que pagar los $2.250 que vale todo, más lo extra”, mencionó.

Dijo que los padres de familia están haciendo esfuerzos para ver si hay empresas que quieran patrocinar la gimnasia, o si la gente quiere donar.

“Pero ha sido muy difícil, es un deporte que la gente conoce, pero no es tradicional. Las redes sociales de la federación y de las chicas no han sido lo suficientemente fuertes para que la gente done”.

Su intención es que los ticos sepan que estas gimnastas se entrenan de lunes a sábado, que son campeonas centroamericanas, que han traído un montón de medallas para Costa Rica, que están practicando de sol a sol y estudian, pero que no hay apoyo.

“La federación hace lo que puede, porque no tiene más plata que eso y los papás estamos cubriendo lo extra. A unos les cuesta más que a otros y hay chicas que lo necesitan y es un pecado que después de todo lo que han hecho no puedan ir al Panamericano, a tratar de representar al país porque no tienen el dinero o porque sus papás están haciendo esfuerzos, pero no lo van a lograr”.

Aunque ella no tiene contacto con la representación de gimnasia artística, sabe que también han estado moviéndose por su cuenta.

“Rítmica es peor, porque en artística Luciana Alvarado fue a los Juegos Olímpicos, entonces la gente sabe un poco más de la gimnasia artística. En rítmica, las chicas son campeonas centroamericanas, son las mejores en este momento, pero no se puede salir de Centroamérica si no se cuenta con el apoyo. Son diez chicas que se quieren llevar al Panamericano en Río de Janeiro”.

Ahora están contra el tiempo, porque las que se clasifiquen, tienen que pagar el 6 de junio.

“La idea es que vayan las diez, porque las senior están en conjunto, no es que van individuales, son seis chicas que tienen que ir porque si no van, no se logra. Es un clasificatorio para los Centroamericanos y del Caribe del otro año, entonces es casi obligación que deben ir”, relató.

Y agregó: “Las juveniles son las que si no encuentran la plata no se van y ya. Las Senior se está luchando para que vayan porque son las que tienen posibilidades de clasificar. Se quiere llevar a las juveniles porque se necesita que se fogueen para cuando pasen a Senior no lleguen pollitas”.

La realidad

Doña Ana Laura cuenta que a ella le tocado costear gastos para eventos en el extranjero en conjunto, como en 2019, antes de la pandemia, cuando tuvo que pagar lo de María Paula para que el conjunto pudiera ir, en Guatemala.

“Era menos plata y siempre se hacen actividades para recoger fondos. Yo paso vendiendo números, galletas, chocolates, haciendo rifas y cosas para ayudarme”.

Ella explica que todos los años, la Federación trata, a veces cubre todo y a veces no puede.

“A veces nosotros pagamos los pasajes de avión y la Federación pone todo lo demás, como en el Centroamericano en El Salvador, que nosotros pagamos el pasaje, porque no alcanzaba tampoco”.

Insiste en que siempre es esa lucha porque los recursos que le dan a la Federación no son los suficientes para costearles todo a las gimnastas, porque al Centroamericano van desde más de 9 años hasta las Senior, que son mayores de edad.

“Son bastantes, siempre pasa eso que hay que dividir la plata, ver cómo se acomodan y paguen esto y nosotros esto. En 2019 en Guatemala a mí sí me tocó pagar todo lo de Pau porque las chicas que les habían pagado todo eran las de individual, que hacían conjunto con mi hija y el conjunto clasificó de último, eran tres individuales y las dos que faltaban para hacer el conjunto tuvieron que pagar todo para que representaran el conjunto allá”.

Pero para este Campeonato Panamericano en Río de Janeiro es la primera vez que es tanto dinero que necesita recaudar.

Cortés mencionó que su hija aún no está clasificada, porque falta el último chequeo dentro de 15 días, en el Torneo Internacional de Las Flores, en el Palacio de los Deportes, cita a la que acudirá una gimnasta olímpica de Estados Unidos.

“Ahí van a competir, van a sumar los puntos y las tres mejores ranqueadas son las juveniles que irán. Si las clasifican, los papás al día siguiente tienen que pagar la plata. Puede ser que clasifique alguna que al otro día no pueda ir por el dinero”.

De la delegación, las Senior están fijas, son seis en conjunto y una individual, con una juvenil que ya está clasificada, porque el año pasado fue a los Juegos Panamericanos en Cali. Las que faltan por definirse son las otras dos juveniles.

“Que serían mi hija y otra chica de Heredia, a falta del último chequeo. Mi hija está bastante alta en el puntaje con respecto al tercer lugar, por eso es muy probable que sea ella, casi un hecho. Hasta el 5 de junio se podría decir que está clasificada”.

La mamá de María Paula hizo una maratón en su Facebook y entre familiares y amigos ya ha logrado reunir algo, pero aún no logra la meta.

“Me hace falta plata, me hacen falta como $1.000. No sé a las otras chicas cómo les ha ido y sé que las Senior han tratado de hacer rifas y cosas, pero como que la gente no ha respondido”.

Acuña está estrenándose en la categoría juvenil (14 a 15 años). Viene de juvenil 13 años, donde se apoderó de los títulos de campeona nacional, campeona centroamericana y de Juegos Nacionales.

Si usted desea darle un empujón a María Paula, puede hacerlo a través de Sinpe móvil, al 8570-4970, a nombre de Ana Laura Cortés Alfaro.

También puede acudir al llamado de la Comisión Técnica Nacional de Gimnasia Rítmica de Costa Rica, al Sinpe 8672-8386.