“La muerte de Guido fue un hecho muy duro, porque él siempre me apoyó y aconsejó. Por sus palabras sigo adelante, no me voy dar por vencida. En cuanto al último accidente, el señor del carro se hizo responsable y pagó los daños que rondaron los ¢230.000. Por dicha la bicicleta no sufrió daño porque fue una semana antes de la Vuelta Amateur y era clasificatoria a los Centroamericanos”, explicó Montero.