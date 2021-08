Steven Román: ‘Disfruté mucho, pero fue un partido muy complicado’

Cortesía: Comité Olímpico Steven Román comentó que se va a preparar tácticamente y técnicamente, para llegar lo mejor posible al segundo partido. Cortesía: Comité Olímpico

El tenismesista costarricense, Steven Román Chinchilla, no ocultó su alegría por haber debutado en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, sin embargo, también es consciente que el nivel del evento es muy alto y no hay partido fácil.

Román perdió en su debut en las justas frente al ucraniano Maksym Nikolenko, número cuatro del mundo, por marcador de 3-0.

Steven, quien compite en la categoría Clase 8, es decir un atleta con una discapacidad en su caso, tanto en el brazo como en la pierna izquierda. perdió con parciales de 11-6, 11-5 y 11-4, en un compromiso donde el tico no se mostró cómodo en el partido y finalmente cedió ante la mayor experiencia de su oponente.

“La verdad estoy muy feliz por cumplir el sueño de estar en unos Juegos Paralímpicos. Desde niño quería estar acá, en este escenario y lo logré. Disfruté mucho el juego, pero fue un partido muy complicado, porque estaba jugando contra el número cuatro del mundo. Él está acostumbrado a jugar en estos torneos y competir en un nivel muy alto”, comentó Román mediante un video del Comité Olímpico.

El sancarleño de 18 años y estudiante de Ingeniería Civil, ahora deberá enfrentar este jueves en horas de la madrugada (5 a. m.) al húngaro András Csonka, quien se clasificó por ránquin mundial.

“Venía con la meta de ganar los dos partidos, pero no se me dieron las cosas. Perdimos uno, pero ahora vamos a intentar ganar el siguiente compromiso. Voy a darlo todo, me voy a preparar tácticamente y técnicamente para llegar de la mejor manera al partido. Ojalá se me dé el resultado y pueda pasar a la siguiente ronda. Espero hacer un buen partido”, añadió Román.

