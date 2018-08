“Queremos hacerlo bien y, en el caso de Nairo, aspirar a ganar la carrera de su mano. Salimos con la voluntad de luchar por la victoria. El Tour no salió mal, obtuvimos algunos buenos resultados, pero íbamos a ganar y no se ganó. Es obvio que no nos salió bien. Pelearemos por cambiar las cosas en esta Vuelta”, comentó Alejandro Valverde.