Sherman Guity tuvo el regreso soñado a las pistas: clasificó a la final de los Juegos Paralímpicos de Tokio

Sherman Guity, minutos antes de la competencia, empezó su proceso de la calentamiento en la pista.

Después de pasar dos años de angustia e incertidumbre, el atleta Sherman Guity no pudo tener un mejor regreso a las pistas, al clasificarse este domingo a la final de los 100 metros lisos, categoría T64, de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Sherman tuvo que purgar 24 meses de castigo, tras dar positivo en un control analítico adverso, luego de incurrir en una infracción no intencionada.

No obstante, a pesar de no competir oficialmente desde mayo del 2019 e incluso perderse los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú 2019, donde era el abanderado, Sherman regresó a tiempo para competir en los Paralímpicos donde ya alcanzó su primera final, la cual se realizará este lunes 30 de agosto, a partir de 6:23 a. m. de Costa Rica.

El nacional alcanzó su boleto tras ser segundo en el primer heat eliminatorio, con un tiempo de 10 segundos y 88 centésimas (10:88) y solo fue superado por el alemán Johannes Floors con 10:79, quien además posee el récord mundial con 10:54.

La tercera casilla de la serie fue para el estadounidense Hunter Woodhall con 11:17.

Guity además logró mejorar su marca personal que era de 10:99, obtenida en el Grand Prix Mundial de Para Atletismo, efectuado en Nottwil, Suiza un 24 de mayo del 2019, justo antes de ser sancionado.

Sherman quedará en la historia del deporte tico al ser el primer costarricense en avanzar a una final Paralímpica y se ubica a la par de las hermanas Sylvia y Claudia Poll, quienes lo lograron en las justas olímpicas de Seúl 1988, Barcelona 1992, así como a las de Atlanta 1996 y Sydney 2000, respectivamente.

El calvario. Guity atleta de la clase T64 (con una amputación en su miembro inferior) presentó un resultado analítico adverso en una muestra de orina proporcionada el 23 de julio de 2019, en una prueba fuera de la competición.

La sustancia era Clostebol, que está incluida en la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 2019 bajo la clase S1.1A Esteroides Anabólicos Androgénicos Exógenos (AAS)” agregando.

Sobre la base de las pruebas presentadas por el deportista, se comprobó que la infracción no fue intencionada y que fue el resultado del uso de un medicamento por parte del deportista tras la retirada de un queloide.

Como resultado de su violación, Guity fue sancionado durante dos años, desde el 23 de julio de 2019 hasta el 22 de julio de 2021.

Sherman Guity tuvo que esperar dos años para volver a competir, luego de cumplir su sanción por un analítico adverso.

El retraso de las justas, debido a la pandemia de la covid-19, le dio oportunidad al limonense de competir en Tokio y lograr la hazaña de clasificarse a la final.

“Mi sanción termina un mes antes de los Juegos Paralímpicos y me siento muy contento porque podré asistir a las justas. Me voy a seguir preparando para traerme esa medalla y lo más importante es que pude demostrar que no me dopé y por esa razón me sancionaron dos años y no cuatro, por lo que sigue es continuar con la preparación”, aseguró Guity. el pasado 11 de noviembre del 2020.

Por su parte, su entrenador Emmanuel Chanto, comentó a La Nación que la incertidumbre que los rodeaba era cómo iba a llegar, tras una larga ausencia de las competencias.

“Sherman entrenó muy fuerte en los últimos meses. Había mucho compromiso de su parte, su deseo era hacer el mejor papel posible, sin embargo, la duda surgía en cómo iba a llegar, pues no había podido competir internacionalmente, tras la sanción y eso puede pesar al final”, aseguró Chanto.

“De acuerdo a lo que habíamos conversado, los 100 metros era una prueba para que tomara confianza, volviera a tomar ese ritmo de competencia que es tan importante. Nuestros objetivos siguen claros. No solo era intentar meternos en la final de los 100 metros, sino además avanzar a la de los 200 metros el próximo 3 de setiembre”.

El caribeño perdió su pierna izquierda el viernes 25 de agosto del 2017, durante una accidente de tránsito cuando viajaba hacia Alajuela en la Autopista General Cañas, en una motociclista, luego de un entrenamiento en el Estadio Nacional, y al intentar adelantar colisionó con un autobús.