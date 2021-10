Ante la premisa que tanto el técnico de la Sele, Luis Fernando Suárez, como los jugadores han anunciado de que en la eliminatoria no se pueden dejar unidades en el camino como locales, el cuadro patrio tiene aún una deuda grande pero no imposible de saldar luego de la derrota en casa ante México (0 a 1) y el empate ante Jamaica (1 a 1). Son esos resultados, y no la caída en Estados Unidos, los que tienen al equipo en deuda.