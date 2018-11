“Mi papá me dijo: ‘Métase en golf; así podemos jugar torneos padre e hija’, cuenta Weidig, para añadir que al final solo ella aprendió a jugar. Su padre no pasó de las buenas intenciones. "Hasta el día de hoy, él no juega golf, pero yo me mantuve ahí jugando y mi pasión llegó el año pasado cuando jugué los Centroamericanos en Nicaragua. En realidad noté que me encanta competir, pero no quiero solo participar, quiero ganar”.