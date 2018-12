“A uno siempre le gusta correr en su casa, me he identificado mucho con la afición de México también que me apoya muchísimo y agradecido con ese país que me ha acogido, que ahí me siento como en casa también. Si existe el sentimiento, pero hay que ser realistas. El ciclismo ahorita está pasando un momento difícil, porque casi no ha habido eventos y hay que tener mucha tranquilidad”, apuntó.