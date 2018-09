“No me planto para ahorrarme dinero. Lo hago como denuncia a aquellas instituciones que no nos apoyan. El año pasado me encargué yo mismo de prestar los uniformes a la Selección pero creo que no se puede seguir en esta línea. Sinceramente creo que es una pena. Porque somos pocos los deportistas que llevamos a exponer el país al mundo y luego no recibimos apoyo de ningún tipo”, había asegurado Amador en una carta pública que posteó en sus redes sociales.