“Aquí tuve que ir a los entrenamientos y a hacer mis mandados personales en bicicleta. Entrenaba más duro que si anduviera en carro. Todo pasa por algo, uno lo debe tener bien claro y la verdad me siento muy orgulloso de lo que logramos. No digo estas cosas para que me vean como pobrecito, sino todo lo contrario. A pesar de todas las situaciones que vivimos logramos salir adelante”, explicó Akerson.