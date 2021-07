Roger Federer agrega otro récord a su colección: 300 victorias en Grand Slam

Roger Federer celebra su victoria en tercera ronda ante el búlgaro Grigor Dimitrov. (AP)

Melbourne, Australia

Roger Federer ya era el jugador con el mayor número de partidos individuales ganados en torneos de Grand Slam, así que convertirse en el primero en alcanzar las 300 victorias en esta categoría parecía casi una consideración secundaria.

El suizo logró este viernes el hito en la arena Rod Laver, donde avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Australia al vencer por 6-4, 3-6, 6-1, 6-4 al búlgaro Grigor Dimitrov.

Federer supera ahora por 67 triunfos de sencillos en Grand Slam al estadounidense Jimmy Connors, quien ocupa la segunda posición en esa categoría. El suizo tiene ahora el propósito de conquistar su título número 18 de Grand Slam, lo que no logra desde que ganó el campeonato de Wimbledon en 2012.

El año pasado, Federer estuvo cerca de llevarse otro título de Grand Slam, pero perdió la final de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos ante el serbio Novak Djokovic, el número uno de la clasificación mundial.

Federer, de 34 años, mejoró su racha a 5-0 frente a Dimitrov, un jugador de estilo similar al que ha derrotado en dos ocasiones en las últimas dos semanas.

Dimitrov ganó un set a Federer por primera vez en los cuartos de final de Brisbane y repitió en Melbourne.

El búlgaro necesitó tratamiento en ocasiones, pero Federer no le dio ninguna oportunidad. El suizo fue eliminado aquí en tercera ronda el año pasado, en su peor actuación en el Melbourne Park desde 2001.

"Lo sé, ya soy veterano y no me distraigo", dijo Federer. "Me engañaron muchas veces cuando era jugador adolescente. Espero que él esté bien", agregó.

Antes, en la cancha central, la rusa Maria Sharapova logró su triunfo 600 en partidos de la gira.

Sharapova se complicó la vida en un set, pero lució un desempeño casi perfecto en otros dos para eliminar a la empeñosa estadounidense Lauren Davis en el Abierto de Australia.

La rusa Sharapova ganó el título de este certamen en 2008 y ha perdido tres finales, incluida la del año pasado ante Serena Williams.

Por ahora, se colocó en la cuarta ronda, merced a una victoria por 6-1, 6-7 (5), 6-1 el viernes, en lo que fue su triunfo número 600 en torneos de la gira.

"¡Guau! ¿He ganado 600 partidos?", preguntó Sharapova en la entrevista que se le realizó en la cancha. "¿Es esto como un amable recordatorio de que estoy envejeciendo? Podría ser".

La rusa de 28 años, cinco veces ganadora de torneos del Grand Slam, disputa por 13ra ocasión desde 2003 el Abierto de Australia. Pese a su experiencia, perdió la concentración en el segundo set, cuando tenía un quiebre a su favor y estaba arriba por 30-0.

"Una sabe que está en el ambiente de un Grand Slam, en la tercera ronda y contra una rival a la que nunca ha enfrentado... y que intentaría dar un gran partido. Y eso fue lo que sucedió", dijo la rusa.

"Estoy contenta por haber reaccionado en el tercer set. Eso fue muy importante".

El primer parcial concluyó apenas en 26 minutos. Sharapova logró dos rompimientos y no se vio en riesgo de sufrir uno solo.

Pero en el segundo set, Davis logró dos quiebres y ganó el desempate.

Sharapova solicitó una pausa para ir al baño antes del tercer set y regresó más tranquila. Cometió sólo cinco errores no forzados y le rompió el saque a Davis en tres ocasiones durante la última manga.

Por otra parte, Djokovic, el actual campeón del torneo y quien busca su sexto título en Australia, pasó a la cuarta ronda al vencer 6-1, 7-5, 7-6 (6) al italiano Andreas Seppi.

También este viernes, Kei Nishikori tuvo algunos problemas con su muñeca, solicitó una pausa y perdió el set siguiente. Pero se recuperó para anclar también en la cuarta ronda, con un triunfo por 7-5, 2-6, 6-3, 6-4 sobre el español Guillermo García López.

El belga David Goffin derrotó al austriaco Dominic Thiem por 6-1, 3-6, 7-6 (2), 7-5, su primera victoria contra un jugador que está entre los primeros 20 en un torneo de Grand Slam. Su próximo rival es un hueso duro de roer, ni más ni menos que Federer.

El español Roberto Bautista derrotó al excampeón del Abierto de Estados Unidos, el croata Marin Cilic, por 6-4, 7-6 (5), 7-5.

Finalmente, Serena Williams, quien el año pasado ganó en mujeres, también avanzó a la siguiente ronda después de ganar 6-1, 6-1 a la rusa de 18 años, Daria Kasatkina.