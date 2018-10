“Sinceramente no he entrenado tanto en bicicleta por la fractura, pero no quería perderme este año La Ruta. Para mí son ya 15 ediciones y la verdad me emociona tener el récord. No sé cómo voy a estar, pero me siento muy fuerte, además va a estar Lance Arsmtrong, quien es uno de mis héroes. A pesar de todos sus problemas es un atleta excepcional y será muy interesante verlo competir en nuestro país”, dijo Madrigal.