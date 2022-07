Rafael Nadal abandona Wimbledon por lesión

Wimbledon. En un jueves dedicado en Wimbledon a las semifinales femeninas y donde la tunecina Ons Jabeur y la kazaja Elena Rybakina sellaron su pase a la final, Rafael Nadal robó el protagonismo en la tarde noche, al anunciar su abandono del torneo por una lesión abdominal.

Tras el sufrimiento y el dolor del miércoles para ganar en cinco sets al estadounidense Taylor Fritz en cuartos de final, Nadal convocó a los medios a una conferencia de prensa a las 7:20 p. m. de este jueves y ahí comunicó oficialmente que no saltará a la pista el viernes para disputar la semifinal contra el australiano Nick Kyrgios.

“Tengo un desgarro abdominal. Hemos hablado todo el día sobre la decisión que había que tomar, pero no tiene ningún sentido jugar si quiero continuar mi carrera”, explicó el tenista español de 36 años en su comparecencia. “Si juego, la lesión será cada vez peor”, añadió. “He tomado esta decisión porque no puedo ganar dos partidos más. Por respeto a mí mismo, no quiero jugar sin ser competitivo al nivel que quiero y al mismo tiempo agravar mi lesión”, insistió.

El jugador campeón de 22 torneos del Grand Slam, tuvo problemas serios durante su partido del miércoles ante Fritz. Desde la grada, sus familiares le pedían con gestos que abandonara, pero Nadal prefirió continuar pese al dolor que luego admitió sentir.

“La decisión fue buena porque terminé el partido y además gané. No soy del tipo de personas que miran hacia atrás después de haber tomado una decisión. Aprendes de tus errores, intento no repetirlos, pero no quería abandonar y dejar la pista en pleno partido”, explicó.

“He tenido problemas en los abdominales desde hace una semana, pero conseguía controlarlos. Ayer (miércoles) se hizo muy doloroso. La pequeña lesión que tenía unos días antes se había agrandado”, manifestó. Nadal, actual número cuatro del mundo , consideró que no estará preparado antes de “tres o cuatro semanas”.

El tenista mallorquín ganó los dos primeros títulos del Grand Slam de esta temporada (Abierto de Australia y Roland Garros), elevando a 22 su total de ‘grandes’, todo un récord y dos más que Djokovic y Roger Federer. Aspiraba en este Wimbledon a continuar la racha y firmar su tercer título en el césped londinense, pero según la prensa española su desgarro abdominal es de siete milímetros y eso le hace imposible continuar. El abandono de Nadal permite a Kyrgios clasificarse, sin ni siquiera jugar, a su primera final de un Grand Slam.

El volcánico jugador australiano, 40.º clasificado en el ranking ATP y que el miércoles eliminó en cuartos de final al chileno Cristian Garín, se enfrentará el domingo en la final al serbio Novak Djokovic o al británico Cameron Norrie, que se miden el viernes en semifinales.

Una final para la historia Copiado!

En el cuadro femenino, la final de Wimbledon será tan inesperada como llamada a hacer historia: la tunecina Ons Jabeur es la primera africana en llegar a la final de un Grand Slam y se medirá en el último partido a Elena Rybakina, primera representante de Kazajistán en llegar al último partido en un ‘grande’. Jabeur, número 2 mundial, comenzó este jueves en semifinales con una victoria en tres sets sobre la alemana Tatjana Maria (número 103), por 6-2, 3-6 y 6-1.

“Es un sueño que se cumple después de años de duro trabajo y de sacrificios. Estoy feliz porque haya recompensa al fin y que pueda jugar un partido más”, declaró la tunecina, que cedió su primer set del torneo.

Primera jugadora árabe en alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam en el Abierto de Australia en el 2020, subió dos peldaños más este año en Wimbledon, y sigue invicta esta temporada en hierba después de su título en Berlín hace dos semanas.

En la segunda semifinal, Rybakina (número 23 del mundo) accedió a su primer final del Grand Slam al vencer a la rumana Simona Halep (número 18), campeona en Wimbledon en 2019, por 6-3 y 6-3. “No sé cómo describir cómo me siento. Ha ido muy bien, me había preparado bien mentalmente. Hice todo lo posible y conseguí hacer un partido increíble”, comentó la jugadora nacida hace 23 años en Moscú.

Rybakina se convirtió en la finalista más joven en Wimbledon desde Garbiñe Muguruza, en el 2015.