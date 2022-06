Primo de Keylor Navas se abre campo a punta de goles en Liga Premier de futsal

Allan Navas Vargas suma cuatro goles con el equipo Asofutsal Pérez Zeledón, que suma dos victorias en la temporada. Cortesía: Asofutsal Pérez Zeledón.

En las dos primeras fechas del campeonato de la Liga Premier de Futsal sobresale el nombre de Allan Navas Vargas, quien suma cuatro anotaciones y es el goleador del equipo Asofutsal Pérez Zeledón.

Si el apellido Navas y ser originario del cantón de Pérez Zeledón le recuerdan el origen del guardameta de la Selección Nacional y el París Saint Germain, Keylor Navas Gamboa, está en la dirección correcta, pues Allan es primo hermano del reconocido guardameta.

Allan, junto a su hermano y Keylor, jugaban de niños e incluso el arquero molestaba a Allan, pues no metía goles en los partidos, situación que cambió en los últimos años y hoy es uno de los referentes en ataque del conjunto generaleño en la máxima categoría de nuestro futsal.

En su debut en el campeonato, con Asofutsal Pérez Zeledón, Allan anotó tres goles en la victoria de 5-3 frente al conjunto de Orotina, mientras este sábado volvió a marcar en el triunfo ante San Francisco Homeless 1-3, demostrando que es un delantero que tiene olfato goleador.

El ariete generaleño confesó en el programa oficial de la Liga de Futsal de Costa Rica (Lifutsal), Futsal en Acción, que se transmite por TD+, que no le gusta ser solo reconocido como el primo de Keylor, que su deseo es forjar su propio destino en el deporte y no depender del apellido Navas para sobresalir.

Allan Navas Vargas (atrás a la derecha) llegó esta temporada al equipo Asofutsal Pérez Zeledón, tras ser reclutado en un campeonato de fútbol de canchas abiertas. Cortesía: Asofutsal Pérez Zeledón.

De acuerdo con Rodolfo Rivera, encargado de prensa de Lifutsal, Allan, quien actualmente realiza teletrabajo para una empresa de mercadeo y servicio al cliente de Estados Unidos desde su casa en el distrito de Cajón, en Pérez Zeledón, fue reclutado mientras jugaba en un campeonato de fútbol de canchas abiertas.

“Después de un partido, el entrenador Álvaro Fallas me propuso entrenar con el equipo de Asofutsal PZ. Siempre me ha gustado el compromiso. Estoy encantado de la oportunidad que me dieron. Es un orgullo representar a un pueblo tan hermoso como Pérez”, comentó Navas en el programa.

“Esperé muchísimo para poder debutar, tenía muchas ansias, por lo que hacer un triplete fue un sueño. Pero lo más importante es que pude ayudar al equipo. Con trabajo, disciplina, humildad y la ayuda de los compañeros lo conseguimos. Igual realizamos un buen trabajo para derrotar a San Francisco Homeless como visitantes”, agregó.

Allan Navas Vargas reconoció que su familia es muy futbolera y además de Keylor, sus tíos también jugaron fútbol y futsal. Cortesía: Asofutsal Pérez Zeledón

Propio camino

El jugador de 32 años recalcó que su deseo es hacerse notar por sus cualidades, más allá del parentesco con su famoso primo.

“Es increíble todo lo que ha logrado Keylor. Es un orgullo para Costa Rica y nuestra familia. Para nadie es un secreto que somos una familia futbolera. Mi tío fue jugador de Asofutsal Pérez Zeledón. A todos nos apasiona el deporte. Desde que empezamos a caminar, andamos con un balón”, confesó Navas.

“Sin embargo, a mí no me gustaría agarrarme de eso (ser familia de Keylor). Quiero contarles a mis hijos que lo hice bien y hacer mi propia historia. Demostrar que yo tengo cualidades diferentes a las de él. Aunque en mi caso yo estudié y dejé por diferentes motivos la práctica del deporte”, añadió.

Allan manifestó que de niño era común que su hermano y Keylor jugaran al fútbol, aunque como el guardameta era mayor que ellos usualmente jugaban en escuelas de fútbol diferentes, pero aún así se llevaban muy bien.

“Crecimos juntos. Con Keylor y mi hermano íbamos a jugar. Siempre me molestaba porque no metía goles en los partidos. Pero recuerdo que un día anoté y se lo celebré en la cara, aunque él no estaba jugando en ese partido. Éramos niños y siempre disfrutamos esos momentos. Nunca imaginamos todo lo que ha pasado con él. Seguimos en contacto”, recordó Navas.

“Solo éramos niños de 10 y 12 años, a los que les gustaba jugar al fútbol. Es increíble hasta donde llegó en el plano profesional, cuando apenas soñábamos con ser futbolistas. Sin duda es un gran ejemplo, que con trabajo y sacrificio todo se puede lograr”.