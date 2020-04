“Pero si terminamos a puerta cerrada, el daño económico será de 350 millones de euros ($381 millones). Todos pierden dinero, así que me parece normal que los salarios de los jugadores también se reduzcan. En España no encontramos un acuerdo con el sindicato. Por el momento, ocho clubes de Primera y Segunda han solicitado un ERTE. El futbol español no tiene la intención de recurrir a la ayuda estatal, debemos ser económicamente independientes”.