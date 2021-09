Presidenta de Federación de Atletismo: ‘Solo el tiempo puede marcar si hicimos algo bien o mal’

Geen Clark, presidenta de la Federación Costarricense de Atletismo.

A pocos días de la primera carrera de ruta desde el inicio de la pandemia, la presidenta de la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa) valora la organización de este evento, las críticas recibidas, así como la respuesta de los atletas. Además, hace una valoración del momento que vive el deporte.

-- ¿Cómo ha sido el proceso para realizar la primera carrera de atletismo?

Es una modalidad que no estamos acostumbrados pero nos tenemos que ir acostumbrando. Esto es una apertura y será satisfactoria para muchos. Hablaba con los chicos (atletas) y me decían que la apertura de la pista los obligó a mejorar las marcas. Modificaron su entrenamiento y bajaron los tiempos, lo mismo va a pasar con ruta. Para nadie es un secreto, no es rentable para una organización pero para la Federación, que es su obligación, es rentable con solo que los atletas se inscriban, con solo que los atletas corran y liberen todo ese estrés de estar encerrados o de correr solos. La gente me dice: haga un evento, pero lo vamos a hacer controlado.

Estamos trabajando para eso y hemos trabajado, aunque muchos dicen ¿qué han hecho? El protocolo lo hacíamos y el Ministerio de Salud lo rechazaba, hacíamos las correcciones, y lo rechazaba. La pandemia nos obligaba a ir cambiando en el camino, este esperamos que sea el que se vaya a tomar de base para ir mejorando y crecer. Con el análisis que hagamos después del evento, podemos solicitar que se amplíe, cambiar ciertas cosas siempre y cuando la pandemia lo permita. Si esto sigue creciendo así, será difícil regresar a las calles, pero por mientras realizamos eventos en lugares controlados.

-- Tomando en cuenta que la Fecoa nunca realiza eventos de ruta, ¿cómo fue hacer este protocolo y en qué se basaron?

Nosotros no lo hacíamos no por no hacerla, porque somos la entidad reguladora, por lo tanto tenemos el conocimiento técnico y de organización de esto, para eso se solicita un aval, se hacían chequeos, para dar la libre competencia. Pero la libre competencia en este momento no se puede, así es que es responsabilidad de la Federación hacer esto, para probarle al Ministerio de Salud y del Deporte que se puede hacer. Si el organizador quiere, se puede hacer de esta manera mientras esto va cambiando. Le enseñamos a la comunidad atlética que podemos ejercitarnos siempre responsablemente y en lugares controlados.

-- ¿Por qué no se tomó en cuenta otras distancias o empezar con maratón?

Es que es un plan piloto y el plan piloto es una distancia corta, eso es lo que quiere el Ministerio de Salud. Después de que se analice, podemos aventurarnos a diez kilómetros, media maratón, maratón. Pero primero tenemos que demostrarle a ellos que sí se puede hacer, esa es la responsabilidad de la Federación. Hemos estado en eventos internacionales, pero el protocolo internacional es diferente, siempre manejando aforo y que no haya público. Hay mundiales que se hacen en circuitos alrededor del estadio, pasó hace dos o tres años, pero la pandemia nos dice que volvamos a ver ese tipo de eventos.

-- La idea es que los organizadores puedan reanudar los eventos o es algo que por ahora es difícil?

Se ve a largo plazo. Tendrán que hacerlo en lugares controlados. Se pueden hacer eventos en lugares un poco más grande que este (Estadio Nacional) y que con solo una vuelta sea una media maratón, ahí sí, pero siempre en lugares controlados.

-- ¿No era necesario tomar la opinión de los organizadores para este protocolo?

Los últimos que entramos en esa discusión fuimos nosotros, pero la opinión sí se les tomó. Hay una comisión y son muchas personas, de muchas entidades, de muchas organizaciones. Al final teníamos que llegar con lo técnico y con lo que el Ministerio de Salud decía. Se escucharon mucho, fue todo un año, eso que dicen que no se les tomó en cuenta, mentiras. La Federación es la que tiene que firmar el protocolo pero todos aportaron, en su momento todos aportaron y a mí sí me consta que todos aportaron. Solo que el Ministerio de Salud y Deporte dijeron: esto no se puede, esto no se puede... Pero al final hasta la nuestra fue rechazada, para eso hay una cabeza y si el Ministerio de Salud recomienda, nos apegamos a la recomendación y verá que todo sale bien. Ellos pidieron un plan piloto para analizar, ¿cómo van a decir si lo que dijo fulanito es bueno? Tenemos que generar la actividad para poder calificarla y saber qué se puede corregir y saber qué sale bien. Debemos abrir nuestras mentes para poder trabajar, vea que los comercios están igual y tienen que reinventarse, igual los organizadores de carreras, la Federación se ha reinventado muchas veces y seguimos trabajando.

-- La fecha límite de inscripción es el 26 de setiembre pero por ahora hay pocos inscritos (al martes eran 300). ¿Por qué cree que está tan fría la respuesta de la gente?

Eso es porque la gente no está acostumbrada. Toda la población no está acostumbrada cuando se le ponen lineamientos o reglas, pero del sábado a hoy (martes) el teléfono no ha dejado de sonar y las inscripciones están aumentando. Demos tiempo, solo el tiempo puede marcar si hicimos algo bien o algo mal. Pero démosle la oportunidad a los corredores que quieren correr, y si es por falta de dinero, ahí están los paquetes, pague lo mínimo pero corra. Hágalo seguro y después la misma gente nos va a dictar la pauta.

-- ¿Cuánto representa para la Federación no recibir el porcentaje de dinero que antes tenían por las carreras de ruta?

Representa y representaba, pero la pandemia nos dio una modalidad y nos dio el camino a seguir. Por ende la Federación no la ve cerrada, pero de eso se trata el reinventarse. Los eventos de pista y campo ahí están, usted los puede contabilizar. Hay que buscar recursos, se buscan de otros lados, hacemos proyectos, vendemos proyectos y ahí entra el dinero, siempre trabajar de forma austera.

-- ¿Cómo ha sido esa búsqueda de patrocinios?

Yo, como presidenta de la Federación, mi búsqueda es través de patrocinadores locales lo que se pueda, casi siempre en especie, pero necesitamos especie para trabajar y eso nos ha beneficiado. El aporte monetario, presentando proyectos a la internacional (World Athletics). Aunque hemos estado en pandemia, hemos hecho dos eventos internacionales. Eso es lo que da recursos para seguir trabajando y le das al atleta eventos internacionales que son muy importantes. Nosotros solo generamos el evento y la internacional lo paga.

-- ¿Cómo valora la experiencia de los eventos de pista y campo en la respuesta de los atletas?

Ellos están felices. Es muy difícil organizarlos, pero para nosotros, que es el diario vivir, es fácil, porque nosotros llevamos el atletismo en nuestra sangre y vamos a cualquier lugar para hacer eventos. Los comités de deportes y asociaciones ya nos buscan, porque la Federación es la única que hace eventos, ellos entonces acompañan a la Federación. Usted me decía que cómo hacemos sin los eventos de ruta, es cierto, pero hay pista y campo. ¿Quiénes aportan? Los comités de deportes, ellos son los que facilitan los viáticos a los atletas para que vayan a los eventos, nosotros solo tenemos que hacer eventos y eso es lo que estamos haciendo.

-- ¿Cree que en maratón a Costa Rica se le han cortado procesos? ¿Cómo valora el momento de la maratón a nivel de ciclo olímpico?

En la Federación desde el 2015 tomamos esa tarea, de ir preparando atletas para llenar esos cupos, porque antes se llenaba con invitaciones. En ruta es fácil, si no tiene buen tiempo, no puede aspirar a mucho. Queremos darle seguridad al atleta y acompañamiento para que sus tiempos mejoran y el día de mañana tenga la oportunidad de hacer la marca, porque el atletismo es tiempo y marca, eso es así.

-- ¿Hoy tienen identificados atletas pensando en el ciclo olímpico para maratón?

Todavía no, estamos trabajando en eso. Con este plan piloto vamos a visualizar, porque ya en pista hemos visualizado, ya tenemos un semillero que el tiempo lo dirá, porque nosotros simplemente estamos trabajando para que los atletas puedan llegar a sus tiempos.

-- ¿En maratón va diferente?

No, es igual, se trabajan aquí con los tiempos que tengan y los eventos, pero muchos se han cancelado, pero ahí vamos, haciendo eventos de pista, sacando cuando se pueda a eventos internacionales.

-- ¿No han tenido contacto con atletas proyectados hacia maratón?

Bueno, los que están con nosotros en pista, porque para poder llegar a ser buen maratonista usted tiene que tocar pista. Este es el proceso y estamos demostrándolo.

-- Por ejemplo, Diana Bogantes sigue mejorando y ya llegó a pista...

Ella mejoró muchísimo pero vea lo que la hizo volver a ver la pista. Lo que nosotros le estábamos diciendo era lo correcto, porque siempre se le dijo. Pero así pasan, ya ellos son grandes y tal vez lo que uno les vaya a recomendar no sea lo que quieren oír, pero sus tiempos lo van a ir diciendo.