“Este año casi no corro Chirripó, porque no tenía patrocinadores y como yo trabajo como jornalero en Santa María Brunca todo estaba muy duro. Muchas personas me ayudaron, luego de una publicación en La Nación, logré competir y quedar en el quinto puesto. Poco después, unos amigos y mi patrocinador (Moritas FC) me ayudaron económicamente para venir a correr a Estados Unidos y ver qué pasaba, pero todo cambió por la pandemia”, enfatizó Fallas.