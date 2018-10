“No estamos seguros como viene Lance, pero esperamos que venga en buena forma. Me gustaría que como mínimo llegara a Carara con el grupo puntero. Sinceramente no sé como pueda llegar porque le he perdido de vista, pero tampoco me preocupa demasiado. Tampoco se pueden descuidar corredores como Lico Ramírez o el Sub 23 Carlos Arias que andan bien", agregó Betalú.