Panamá culminó con honorable puesto en la Vuelta a Costa Rica

Redacción

Yelko Gómez se declaró feliz por lo realizado en la Vuelta a Costa Rica 2014. (Fiorella Masís)

Pese a cruzar la meta final de la Vuelta a Costa Rica con tan solo un corredor, la Selección de Panamá entró al top 10 de la Vuelta a Costa Rica.

Yelko Gómez, de 25 años, cosechó un honorable sétimo lugar en la clasificación general y puso nuevamente a los canaleros entre los mejores del giro nacional.

El centroamericano sumó un tiempo de 36:01:57, a 36 minutos y 27 segundos del campeón, Juan Carlos Rojas.

El puesto de Gómez es histórico, ya que igualó a su compatriota Arquímedes Jaén, quien en 1975 también se ubicó sétimo, a 1:16:58 del ganador, Efraín Pulido (Colombia).

"Para mí fue importante, porque psicológicamente no venía tan preparado, pero poco a poco la carrera me fue ubicando en ese sitio y traté de mantenerlo. Es una posición que me ayuda, tanto a dejarme ver internacionalmente, como para el país, que creo es histórico", comentó Gómez, quien disputó su primera Vuelta a Costa Rica.

En el último día de la Vuelta, Panamá inició el Circuito Presidente con Gómez y Mohamed Méndez, quien se retiró antes de finalizar la etapa.

"Me ha costado bastante estar ahí (en el top 10), sobre todo sin compañeros...Mohamed se quedó prácticamente por mí, porque se lo pedí, ya estaba con ganas de irse con su familia, pero me ayudó mucho", agregó.

Gómez comentó que la experiencia de correr en diciembre fue nueva para él, y difícil de afrontar tanto física como psicológicamente.

"Son fechas en las que nos gustaría estar con la familia. Pasé la Nochebuena más extraña de toda mi vida, cené pasta y de desayuno arroz, como todos los días. Pero lo hacemos con gusto, porque es el deporte que amamos", concluyó.

Gómez fue el segundo mejor extranjero de la edición 50 de la Vuelta a Costa Rica. Fernando Urjuela (4-72 Colombia) se dejó el sexto puesto, y fue el fóraneo mejor ubicado.

