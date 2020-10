“Un día largo, fue la final para la primera fecha de la Copa del Mundo y como todos saben es un deporte de alto riesgo, a veces tenemos días no muy buenos, hice mi carrera, iba en el heat bien, salí muy rápido y en una parte fallé, me resbalé, la bici me sacó de cabeza y no me dio tiempo de reaccionar, de poner codos o de girar y puse toda mi mano izquierda. Cuando me levanto veo que tengo una pelota que nunca antes había visto”, relató Aguilar en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.