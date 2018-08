A veces uno ve y no mira; oye y no escucha. Mientras descanso frente al televisor, presentan en Telenoticias las imágenes de un niño en una piscina, al tiempo que una voz en off describe la información respectiva. Me reincorporo y me entero que se trata de Facundo Céspedes, un chico con parálisis cerebral. Alentado por su mamá, Melania Castillo; por Diego Fajardo, su entrenador, y por el público, el niño del agua nada hasta el borde de la piscina con un estilo particular, en el polideportivo de Belén.