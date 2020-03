"Cuando me dijeron que sería parte del equipo para correr el Giro de Italia me puse feliz, era mi debut y correr las grandes pruebas de ciclismo es algo que todos los ciclistas del mundo deseamos. Sin embargo, la felicidad fue bajando cuando veía que por causa del coronavirus el mundo del deporte tendría cambios y se ratificó posponer el Giro hasta nuevo aviso. No sé qué pasará más adelante, todo puede cambiar por el coronavirus. En marzo tenemos el Tour de Hungría, del 13 al 17. Vamos a esperar a ver qué me indica mi entrenador desde Italia”, comentó Rivera a través de la oficina de prensa del Comité Olímpico Nacional.