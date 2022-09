Nueva temporada de la NFL: expertos de ESPN responden lo que todos necesitan saber

La espera terminó para los fanáticos de la National Football League (NFL) y este jueves 8 de setiembre finalmente dará inicio una nueva temporada de uno de los deportes más espectaculares. Los Ángeles Rams y Los Buffalo Bills darán la patada inicial (6:20 p. m.) de una campaña que se presume tan emocionante como siempre, pero que tendrá el ingrediente especial de que es casi un hecho que será la última del legendario Tom Brady.

De cara a este inicio tan esperado, los expertos de ESPN que estarán encargados de las transmisiones de los juegos responden lo que todos necesitan saber. Ciro Procuna, John Sutcliffe, Pablo Viruega, Rebeca Landa conversaron con La Nación y aclararon algunas de las dudas más frecuentes.

Hay que recordar que en esta ocasión, el Super Bowl se disputará el domingo 12 de febrero del 2013, en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals. Además, México volverá a recibir un partido oficial en el Estadio Azteca, el lunes 21 de noviembre del 2022, entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers.

A continuación presentamos la opinión de los reconocidos comentaristas de ESPN:

Tom Brady volvió de su breve retiro y pese a sus problemas personales, está listo para afrontar una nueva campaña en la NFL con los Tampa Bay Buccaneers. Aunque aún no lo confirma, sería la última de Brady. (MADDIE MEYER/AFP)

¿Quién puede dar la sorpresa?

- Rebeca Landa: “Escogería a los Broncos al referirme uno a que estará en postemporada por la llegada del mariscal Russell Wilson y si hablo de uno inesperado serían los Detroit Lions. Los de Detroit son un equipo que el año pasado tuvo la segunda selección global, al final de la temporada anterior vimos un progreso en ellos y la ideología del nuevo entrenador en jefe se ha ido impregnando cada vez más. Es un equipo que tiene una línea ofensiva extraordinaria y que en el juego terrestre ha dejado muy buenos números”.

- Ciro Procuna: “Ha pasado muchas veces que un sotanero de división al año siguiente es primero. Considero que los Denver Broncos o los Baltimore Ravens van a volver a por qué no ser campeones divisionales o meterse a la postemporada. Los Cuervos hasta pueden avanzar varias rondas. Esto de que los últimos salten tanto se da porque la NFL le da la posibilidad a los que les fue peor elegir a los jugadores más talentosos del colegial”.

- John Sutcliffe: Diría que Los Ángeles Chargers, pese a que están en una división muy complicada. Tengo mucha curiosidad de ver al patito feo de Los Angeles, al que se fue de San Diego, llegó a LA, nadie lo quiere y tienen en la ciudad a los Rams campeones. Me gustaría ver que Justin Herber elevar su nivel y ser ese mariscal que puede ganar cosas.

- Pablo Viruega: Los Broncos serían sorpresa, aunque con la llegada de Russell Wilson de inmediato se pusieron como un equipo competitivo. Tienen una planilla joven, con talento, se pueden meter a la postemporada y estar en la pelea. Su división es complicada, pero de meterse no los descartaría. Otro equipo que puede sorprender puede ser Detroit Lions, un equipo que perdió por poco margen varios de sus partidos el año pasado y pienso que puede crecer.

¿Qué equipo se mantendrá y repetirá como protagonista?

- Rebeca Landa: “Los Cincinnati Bengals estuvieron en el Super Bowl, no tuvieron muchos cambios en la temporada baja y Joe Burrow no es una promesa, sino que una realidad. Reconstruyó la parte más débil que tenía, que era su línea ofensiva. Tienen grandes receptores, el mariscal es de alto nivel y pueden tener constancia. El punto es que la competencia en su división es alta y es complejo sostenerse”.

- Ciro Procuna: “Si hablamos de consistencia, uno es Kansas City Chiefs, que va por su sétimo título divisional de manera consecutiva. Perdieron a Tyreek Hill, pero con Patrick Mahomes, un entrenador como Andy Reid y una línea ofensiva como la que mantuvieron, hace que sean candidatos”.

- Pablo Viruega: “Uno de los que tendrá regularidad y se mantendrán como candidatos son los Buffalo Bills, que año con año logran mejorar. Veo que mentalmente van madurando, sus líderes toman una experiencia fundamental y el año pasado se quedaron muy cerca de ganar a Kansas City Chiefs y llegar a la final de la Conferencia Americana. Es un equipo consistente y regular, por eso es el máximo favorito para las casas de apuestas de llegar al Super Bowl y de ganarlo”.

¿Quién es el mejor mariscal de cara a la nueva temporada?

- Rebeca Landa: “Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow. Hay mariscales jóvenes que ilusionan, pero estos tres están un paso arriba. Igualmente, pondría a Justin Herbert”.

- Ciro Procuna: “Vería a Justin Herbert, porque aunque todos hablan Josh Allen como candidato número a ser el más valioso, no me extrañaría en lo más mínimo que se lo deje Herberth, porque cuenta con una dupla de receptores abiertos que nadie tiene”.

- John Sutcliffe: “Josh Allen debe dar el salto. Los Buffalo Bills tienen la presión de que si no gana el Super Bowl todo lo demás sería un fracaso. Me encantaría ver que Dak Prescott en los Dallas Cowboys de ese mariscal elite”.

- Pablo Viruega: “No veo otro que se meta en ese grupo que señalamos (Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow y Justin Herbert). Algunos mejorarán, pero hay un buen grupo de veteranos y jóvenes, que se han consolidado”.

¿Qué podemos esperar de Tom Brady?

- Rebeca Landa: “Podemos esperar mucho de él, nunca lo hemos visto dar un paso en falso y lo ha demostrado en su carrera. Si no viera grandes posibilidades de ganar, no se arriesgaría a salir de ese retiro tan corto. Ayudó a que se quedaran los jugadores que consideraba que se necesitaban. Se habla de que le van a quitar un poco más de presión, que se corra más y se pueda deshacer del balón más rápido. Nunca pensamos que iba a jugar hasta los 45 años y será una realidad”.

- Ciro Procuna: “Lo que se me hace más alucinante de Brady es que por qué iba a pensar en el retiro, si la temporada anterior lanzó más pases de anotación y tuvo más yardas aéreas que cualquier otro en la NFL. El último en lograr ser primero en esas dos categorías en una misma temporada fue Peyton Manning a los 37 y Brady lo hizo a los 44. Según las casas de apuestas, Tampa es el mejor ranqueado para llegar al Super Bowl, así que llega en buen momento y con mucho por ofrecer”.

- John Sutcliffe: “Es un hecho que Brady es el más mediático y popular. Ojalá que todo lo que está saliendo de su vida personal no le afecte, porque ha tenido mucho ruido en su vida personal. Hay que disfrutarlo, será su último año y vivirá una despedida”.

- Pablo Viruega: “Estamos ante un jugador que pocas veces hemos podido ver en cualquier disciplina. Estuvo Michael Jordan, Tiger Woods o Mike Tyson, pero la mayoría de estos atletas no eran los que dominaban la liga cuando estaban por retirarse. El fútbol americano es un deporte de conjunto, pero Brady a sus 45 años sigue estando entre los mejores de la NFL y no es que es un suplente, sino que sigue siendo de lo mejor. Igual, si tiene éxito muchos dirán que es por su equipo y si Tampa Bay Buccaneers fracasa dirán que fue por Brady”.

¿Será Aaron Rodgers el más valioso por tercera temporada consecutiva?

- Ciro Procuna: “No lo creo. Con Aaron Rodgers ocurre lo siguiente, para ganar el MVP no solo es llegar a postemporada o tener una campaña muy pesada en cuanto estadísticas y ahora que perdió a Davante Adams no creo que tenga el mismo volumen de pases de anotación y de juegos con esos rangos. Tiene que desarrollar a su próximo gran receptor y es algo que no le gusta, pero tiene dos novatos y un jugador de segundo año en ese puesto”.

- John Sutcliffe: “Se le tienen que alinear muchas cosas, pero las estadísticas dicen que no va a poder. Hace un año se decía lo mismo, que no lo iba a lograr, pero he aprendido que cuando se dice que no le alcanzará y no tendrá lo necesario, lo consigue, así que pienso que sí tiene posibilidades”.

- Pablo Viruega: “Si la pregunta es si lo va a repetir por tercera temporada seguida, la respuesta es no. Probablemente estará en la discusión, pero no. No va de la mano de que el equipo le vaya mal, puede que tenga números muy buenos, pero no le alcance para ser MVP, porque hay otros jugadores que son los candidatos y son los favoritos. No creo que tenga una mala campaña”.

¿Qué expectativas tienen del partido en México, del lunes 21 de noviembre entre los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers?

- Rebeca Landa: “Hay muchísima afición del fútbol americano y mucha comunidad, que sin importar qué equipo llegue a México se hacen presentes. Los boletos se agotan de manera inmediata y es una fiesta y una gran oportunidad de demostrar a la NFL la pasión que hay y que se pueden recibir más partidos”.

- John Sutcliffe: “Que la NFL llegue a México da la posibilidad de que sea más accesible para la afición de Centroamérica o Suramérica. La NFL tiene mucho interés en el mercado mexicano y el hispano. Es un Monday Night Football, es una posibilidad no solo de mostrar la cultura mexicana, sino la de Latinoamérica. Hay que disfrutarlo, porque a la NFL le interesa nuestro mercado, nuestro negocio y quieren crecer desde México para el resto de la región, porque cada vez lo ven más en Perú, Argentina, Chile y Costa Rica”.