No, el presupuesto del 2020 se debe usar en 2020, anteriormente sí se podía, pero de acuerdo a nuevas políticas fiscales no se podrá hacer eso. Esto nos pone contra la pared porque este año probablemente no vamos a invertir en todos los eventos internacionales y lo más grave es que el próximo año no tengamos la misma fluidez económica que este, porque como les había indicado a ustedes, ya teníamos tranquilidad y certeza de tener los recursos a los atletas con proyección olímpica y clasificados, pero en este momento hay incertidumbre de lo que pasará a partir del 2021. Este año no tenemos problemas, pero el próximo año será de mucho gasto, de inversión en clasificatorios y preparación. Es una tarea pendiente de resolver.