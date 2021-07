Noelia Vargas brinda sentido mensaje de agradecimiento a los ticos

Atletas en entrenamiento Lilly Arce Noelia Vargas en un entrenamiento realizado en Costa Rica. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce)

Noelia Vargas será la última atleta costarricense en entrar en competencia en Tokio 2020.

La marchista que tendrá su prueba en los Juegos Olímpicos, el próximo 6 de agosto entre la 1 a. m. y las 3 a. m. continúa su preparación de cara a los 20 kilómetros que deberá enfrentar en las justas. Al ser la última nacional en entrar a escena, la atleta continúa su preparación para llegar de la mejor forma al día de competencia.

Un elemento trascendental en el trabajo de la atleta es la parte mental, el cual se ha visto reforzado con los constantes mensajes de apoyo que ha recibido de parte de aficionados ticos.

Noelia, por medio de su Instagram, dio a conocer que ha recibido muchísimo apoyo, situación que la tiene muy motivada.

Vargas sacó un tiempo este jueves para agradecer por las muestras de cariño de la gente, además de dar a conocer un ‘hobby’ que tiene junto con su hermana, Andrea Vargas, quien también está en los Juegos para competir en los 100 metros vallas.

“Aquí paso para agradecerles muchísimo por todos los mensajes que me han enviado y agradecerles todo el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo. No he podido responder todos los mensajes, porque son bastantes y la verdad me siento muy agradecida con todos ustedes por darme tanto amor y tanto apoyo. Muchas gracias”, expresó Noelia.

Seguidamente, la deportista colocó una imagen con cientos de pines alusivos a los Olímpicos y explicó que tanto ella como Andrea son coleccionistas, por lo que no han desaprovechado la oportunidad de intercambiar.

En la cinta que sostiene las acreditaciones de ambas, se pueden ver todos los pines que han obtenido.

En la imagen se ven de países como Catar, Eslovaquia, Perú, Irán, Sudáfrica, Eslovenia, entre otros.

Noel también le deseó suerte al corredor costarricense, Gerald Drummond. El vallista competirá en los 400 metros con vallas entre las 6 p. m. y las 9:30 p. m. de este jueves.

“Muchos éxitos a este crack. Compite en los Juegos Olímpicos en los 400 metros con vallas”, publicó.