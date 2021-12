Niña apasionada por el ballet se convierte en la joven atleta tica becada por universidad de EE. UU. en salto triple

Cortesía: Federico Ledezma Amanda Muñoz Ureña disfrutó de la nieve en Idaho, Estados Unidos, donde estudiará y entrenará atletismo a partir de agosto del 2022 Cortesía: Federico Ledezma

Quizás como un regalo de Navidad adelantado o el presagio del mejor inicio de una aventura, Amanda Muñoz Ureña despertó en su primer día en Idaho, Estados Unidos, y se sorprendió al ver todo cubierto de nieve, una experiencia nueva para ella.

Amanda, junto a su madre Ana Yency Ureña, viajaron para conocer las instalaciones de la University of Idaho, ubicada en la ciudad de Moscow, donde la joven de 17 años y campeona nacional de salto triple recibirá una beca completa para entrenar con el equipo de atletismo y estudiar Administración de Empresas con énfasis en Marketing, dejando atrás definitivamente su pasión por el ballet.

La beca es muy similar a la del atleta Juan Diego Castro Villalobos, quien estudia en la Oklahoma State y recientemente ganó la medalla de oro en la prueba de los 1500 metros planos en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia.

El lograr la beca no fue sencillo, por el contrario, la ayuda y la asesoría de Federico Ledezma, un tico apasionado del atletismo, residente en Estados Unidos y quien había colaborado en la obtención de la beca de Juan Diego, fue fundamental para alcanzar el objetivo que junto a la familia de la atleta se plantearon desde el 2020.

La joven oriunda de Coronado, pero quien actualmente vive en San Ramón con sus padres, no pudo ocultar su alegría al conversar con La Nación sobre las instalaciones universitarias que la esperan a partir de agosto del 2022 y sus vivencias en Idaho, estado que colinda con Canadá.

“Fue una experiencia súper emocionante. Al dia siguiente que llegamos amaneció nevando y tuvimos que salir a comprar ropa. Debido a la emoción de conocer las instalaciones de la universidad no sentía el frío, a pesar de que estaba nevando mucho”, manifestó Miñoz.

“Las instalaciones y la infraestructura son increíbles, hay muchas facilidades. Hay un edificio solo destinado a ayudar a los jóvenes para su adaptación, para los que tienen algún tipo de problema y para promover la salud mental. Además tuve la oportunidad de ver el entrenamiento del equipo de atletismo que es súper bueno. No me quería regresar a Costa Rica”, añadió.

Amanda, quien el 30 de mayo anterior logró saltar 12 metros con 03 centímetros (12:03), imponiendo récord juvenil y superando el mayor de 11.99 metros de Daneysha Robinson, llamó la atención del entrenador de Idaho Tim Cawley, al confirmarse su registro en la página de la World Athletics.

El estratega se contactó con la atleta en setiembre y tras confirmar su progresión en la prueba y sus atestados académicos, le comentó que estaba reclutando atletas y la invitó a estudiar y competir en los Estados Unidos.

“La beca será completa. Un 40% académica y un 60% deportiva. Gracias a las buenas notas en el colegio es que se me abrió la oportunidad. Al conocer las instalaciones y a los demás atletas me sentí muy bien. Ellos me recibieron como si tuviera tiempo de entrenar con ellos y la verdad me sentí entre amigos y eso es importante”, indicó Muñoz.

Entre el baile y el deporte

Amanda recuerda que desde niña siempre quiso ser bailarina de ballet e incluso durante más de una década practicó en la academia de una tía suya, en Curridabat, hasta que la enamoró la disciplina del atletismo.

“Empecé a los 3 años en el ballet con mi tía Fressy Muñoz. Allí adquirí flexibilidad, coordinación y mucha disciplina, elementos que me ayudaron en la práctica del atletismo. El ballet tuve que dejarlo por el atletismo, porque ambas disciplinas eran muy cansadas y debía elegir por una de las dos para dar lo mejor de mí y sentía una gran pasión por el salto triple”, confesó Muñoz.

“Quiero aprovechar esta oportunidad. Mis padres (Luis Alonso Muñoz y Ana Yency Ureña) han hecho un gran esfuerzo por alcanzar las metas que nos propusimos. Le beca me ayudará a mejorar en lo deportivo, que es una prueba muy técnica y me siento muy ilusionada para lo que viene”.

Federico Ledezma, quien estuvo asesorando a la familia Muñoz Ureña para la beca de su hija, subrayó que la Universidad de Idaho es especialista en atletas de salto e incluso su entrenador estuvo al frente del equipo olímpico de los Estados Unidos.

“El coach Tim Cawley entrenó a la estadounidense Janay DeLoach, quien fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y plata en el Mundial Indoor de Estambul Turquía, por lo que tiene una gran experiencia. Fue él quién observó a Amanda y dio el visto bueno para su reclutamiento, lo cual es fundamental”, dijo Ledezma.