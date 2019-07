“Parece fácil. Como lo hablé con mi esposa, la gente quisiera que uno se retire. No sé si las personas sienten o perciben que por mi culpa no ayudan a otros atletas. Yo estoy en esto sin querer apagar la luz de los demás. He tratado de ser amigo, consejero, como un hermano de otros atletas. No siento que le estoy quitando el puesto a alguien. Yo me gano el espacio con mis marcas, así lo he demostrado año a año. A mí me sabe mal viajar sin hacer las marcas”, manifestó Brenes.